Stade Rennais : Petr Cech révèle le secret d'Edouard Mendy

Publié le 03 novembre 2020 à 12:00

Le Stade Rennais affronte Chelsea, à Londres, mercredi (21 h) pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions et les Rouge et Noir vont retrouver deux de leurs anciens gardiens : Petr Cech, qui a évolué à Rennes entre 2002 et 2004, et Edouard Mendy, transféré du club breton chez les Blues au mercato d'été.

Retrouvailles pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais va retrouver Petr Cech et Edouard Mendy, deux de ses anciens gardiens, mercredi (21 h), à Londres contre Chelsea dans le cadre de la troisième journée de Ligue des champions. Le portier tchèque a joué pour le SRFC entre 2002 et 2004 et garde un très bon souvenir de ses années rennaises, avant qu'il ne devienne le gardien n°1 de Chelsea pendant de longue saison. Il fait désormais partie du staff technique des Londoniens et est également le 4e gardien de l'équipe de Frank Lampard, à 38 ans, pour la Coupe d'Europe et la Premier League. Entre Rennes et son ancien gardien, c'est Edouard Mendy qui fait désormais le lien. Le dernier rempart de Chelsea a été recruté au Stade Rennais contre 24 millions d'euros hors bonus au mercato d'été, quittant la Bretagne après une petite saison.

Petr Cech n'y est pas pour rien dans ce transfert, comme il le révèle dans L'Equipe. "Edouard Mendy, je le connais depuis trois ans et demi, quand il évoluait à Reims. Au départ, c'est Christophe Lollichon (responsable des gardiens à Chelsea et également ancien du Stade Rennais) qui m'avait parlé de lui, du fait qu'il avait été au chômage. Depuis, Edouard n'a cessé de s'améliorer, saison après saison. Quand, l'été dernier, il est apparu évident qu'on avait besoin d'un nouveau gardien pour concurrencer Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero, j'ai suggéré en interne plusieurs noms, dont celui d'Edouard. Et j'ai insisté en disant selon moi qu'il était le meilleur de la liste. Mon conseil a été suivi..." Et le gardien tchèque n'est pas surpris de la réussite d'Edouard Mendy depuis son arrivée à Chelsea, dont il est désormais le titulaire dans les cages. "Il est dans la continuité de ses performances à Rennes, il est très calme, simple et efficace", assure Cech.

Le secret d'Edouard Mendy

Edouard Mendy aurait un secret lui offrant une détermination hors normes. Petr Cech croit savoir d'où l'ancien gardien du Stade Rennais puise cette force supplémentaire, ce dernier ayant été au chômage entre 2014 et 2015. "Edouard vit un rêve éveillé. Il pensait raccrocher il y a quelques années et, aujourd'hui, il est titulaire à Chelsea. À Reims, on lui a donné sa chance et il l'a saisie des deux mains, sans plus jamais la lâcher. Aujourd'hui, il est encore dans cette dynamique, tu sens qu'il est très heureux de faire son métier. À Chelsea, la pression qui pèse sur les épaules des gardiens est très élevée, mais Edouard donne l'impression de la gérer sans problème, parce qu'il a vécu des moments difficiles qui lui permettent de prendre du recul." Les supporters du Stade Rennais espèrent tout de même ne pas retrouver un Edouard Mendy au meilleur de sa forme, mercredi, en Ligue des champions.













Par Matthieu