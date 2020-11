ASSE : Un ancien Vert balance, Saint-Etienne joue le maintien

Publié le 03 novembre 2020 à 11:30

L'ASSE traverse une passe très difficile en Ligue 1, après avoir concédé dimanche, sur sa pelouse de Geoffroy-Guichard contre Monpellier HSC, sa cinquième défaite consécutive (0-1) et son sixième match de suite sans victoire en championnat. Pour une légende du club, l'objectif est désormais clair : l'AS Saint-Etienne joue le maintien.

L'ASSE "n'est plus que l'ombre d'elle-même"

Les joueurs de Claude Puel n'y arrivent plus en Ligue 1. Désormais 13es, ils glissent inexorablement au classement match après match, défaite après défaite. C'est déjà la cinquième de suite concédée par l'ASSE, dimanche sur sa pelouse, face au Montpellier HSC (0-1) qui était pourtant lui aussi sur une très mauvaise dynamique. Pour Loïc Perrin, récemment retraité et consultant sur France Bleu, "l'ASSE n'est pas que l'ombre d'elle-même". L'ancien capitaine de Verts, qui a fait toute sa carrière dans le Forez, reconnait que malgré "un bon début de saison", la situation est désormais "très compliquée". Loïc Perrin ajoute : "Les défaites s'enchaînent, l'effectif n'est pas très conséquent avec beaucoup de jeunes et, en plus, des pépins physiques s'accumulent." Et l'ancien joueur de reconnaitre, à son tour, la trop grande fraicheur du groupe de Claude Puel : "On joue avec des jeunes joueurs, c'est bien, mais il n'y a quasiment aucune expérience sur le terrain." Le coach stéphanois sera d'ailleurs privé du peu de joueurs expérimentés à sa disposition, contre le Stade brestois, lors de la 11e journée de Ligue 1.

L'objectif, c'est le maintien

Alors qu'approche le derby contre l'OL, sur la pelouse du Groupama Stadium, dimanche (21 h), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Loïc Perrin s'inquiète du sort de l'ASSE. "Le déplacment à Lyon s'annonce difficile, l'OL revient bien après des difficultés en début de championnat. Ils ont un effectif pour jouer la Ligue des champions, analyse l'ancien Vert. Nous, il faut être lucide, il va falloir viser le maintien. Un bon maintien et on fera le point après. On n'arrive pas dans les meilleures conditions, mais est-ce que ce n'est pas un bon moyen d'arriver là-bas, sans pression ? Je pense que les joueurs ont finalement de la chance de jouer à huis clos parce que là, avec les supporters..." L'ex-capitaine de l'ASSE n'est pas tendre avec son club de toujours qui, il le faut le dire, est dans l'une de ses plus mauvaises passes depuis une dizaine d'années.













Par Matthieu