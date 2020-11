FC Nantes Mercato : Regard noir de Waldemar Kita à Gourcuff

Publié le 03 novembre 2020 à 14:30

Dans le dur depuis le début de la saison, le FC Nantes s’est enfoncé un peu plus face au PSG (0-3, samedi, 9e journée de Ligue 1). Une défaite qui aurait agacé Waldemar Kita et ses proches, désormais prêts à prendre une décision radicale concernant l’avenir de Christian Gourcuff sur le banc des Canaris.

Début de saison compliqué pour le FC Nantes

Depuis le début de la saison, Christian Gourcuff tente de se montrer optimiste dans ses déclarations. Mais confronté à la réalité des pelouses, l’entraîneur du FC Nantes ne produit pas les résultats escomptés, loin de là. Les Nantais ne comptent que 8 points au compteur après 9 journées de Ligue et occupent la 17e place du classement. Un début de saison qui ne contribue franchement pas à améliorer l’image de l’entraîneur nantais de 65 ans auprès de Waldemar Kita et ses proches. Si la victoire face au Stade brestois (1-3) avait permis au coach du FC Nantes d’éloigner un peu la menace d’un limogeage, la défaite contre le PSG (0-3) aurait tout remis en cause.

Le compte à rebours a commencé pour Christian Gourcuff

C’est très agacés que le président nantais Waldemar Kita et ses proches ont quitté la Beaujoire samedi soir. Ce qui ne serait pas un bon signe pour la place de Christian Gourcuff, alors que « Waldemar Kita est un gros consommateur d’entraîneurs et qu’il n’hésite pas à trancher dans le vif quand il n’y a pas les résultats... », comme le rappelle David Phelippeau à Télé Nantes. Et le journaliste de conclure : « Donc évidemment, sur les 2-3 prochains matches, s’il y a zéro point, je pense que Gourcuff sera en grosse difficulté. » Le prochain déplacement du FC Nantes à Lorient (10e journée de Ligue 1, dimanche 15h) pourrait donc être le match de tous les dangers pour le stratège des Nantais…













Par JOËL