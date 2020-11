PSG Mercato : Mauricio Pochettino envoie un message à Leonardo

Publié le 03 novembre 2020 à 15:00

Thomas Tuchel vit sans doute ses derniers matches sur le banc du PSG. L'entraîneur allemand est sur la sellette, critiqué pour ses choix tactiques et sportifs, et en conflit avec Leonardo. Les prochaines semaines vont être déterminantes pour le technicien allemand, donc la succession se dessine doucement.

Le PSG se cherche un nouveau coach

Leonardo, comme Kylian Mbappé, ne verraient pas d'un mauvais oeil le remplacement à court terme de Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand ne fait plus l'unanimité dans le vestiaire, critiqué notamment pour son choix de faire jouer Marquinhos au milieu du terrain plutôt que défenseur. Le vestiaire gronde et l'ancien coach du Borussia Dortmund ne trouvera pas de soutien du côté de Leonardo. Il est, en effet, également en conflit avec le directeur sportif du PSG, mécontent de la tenue du mercato estival par le Brésilien. Ainsi, Leonardo n'aurait pas hésité à demander aux propriétaires qatariens du PSG leur autorisation pour limoger Tuchel et il chercherait activement son remplaçant, en se tournant notamment vers l'Italien Massimiliano Allegri et l'Argentin Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino ne ferme "aucune porte"

L'ancien entraîneur de Tottenham est sans club depuis novembre 2019 et son départ du club londonien. Sans se presser, il étudie les possibilités qui s'offrent à lui et éveille l'intérêt de grands clubs européens, comme le Real Madrid ou les deux Manchester. Leonardo aussi garde un oeil sur l'option Pochettino pour le PSG, potentiellement dès le mercato hivernal. L'Argentin, lui, se tient prêt. "Il faut que j'attende le bon projet, a déclaré Mauricio Pochettino à Sky Sports. Je ne fermerai aucune porte. Je me sens toujours prêt à être impliqué dans le jeu. C'est ma passion, pas mon métier. J'ai beaucoup d'énergie et j'aime participer au jeu. Mais, en même temps, j'ai besoin de comprendre que c'est un bon moment pour attendre. J'attends maintenant de sentir quel est le point projet à prendre." Celui du PSG que lui présenterait Leonardo pourrait sans doute faire pencher la balance.













Par Matthieu