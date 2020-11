LOSC Mercato : Christophe Galtier vers l'OM plutôt que l'OL ?

Publié le 03 novembre 2020 à 19:00

Rudi Garcia ne fait plus l'unanimité du côté de l'OL et, malgré un long soutien sans faille de son président Jean-Michel Aulas, les dirigeants lyonnais songeraient à sa succession lors du prochain mercato estival. Pour le remplacer, le nom de l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, actuel 2e de Ligue 1, a été évoqué.

Et si Christophe Galtier quittait le LOSC ?

C'est devenu un possibilité depuis que son nom a été évoqué pour remplacer Rudi Garcia sur le banc de l'OL, Christophe Galtier pourrait quitter le LOSC. Joueur de l'OM, puis adjoint d'Alain Perrin à l'OL, l'entraîneur lillois a néanmoins fermé la porte aux murmures récemment. "Ce ne sont que des rumeurs, a lâché le coach des Dogues. Je suis concentré sur notre match qui est très important. Tout ce qui peut se dire, s'écrire, c'est pour les gens. Je suis hermétique à tout ça. Ceux qui me connaissent savent très bien que je suis très concentré sur la rencontre." Mais à l'issue de la saison, qui sait ? Un départ n'est pas inenvisageable pour celui qui s'assoit sur le banc du LOSC depuis 2017 et qui a connu les heures difficiles comme les périodes glorieuses lilloises.

L'OM plutôt que l'OL pour Eric Di Meco

Si un départ est possible, il y a moins de chance de voir Christophe Galtier faire son retour à l'OL. Sous contrat jusqu'en 2022 au LOSC, le technicien marseillais n'est pas très motivé à cette idée. Pour Eric Di Meco, son ancien coéquipier à l'OM, la route de Marseille est toute tracée pour Galtier. "Ce serait la suite logique, a déclaré le consultant de RMC. La plus-value ne serait peut-être pas sportive, mais au niveau émotionnel, c'est quand même un but quand tu es marseillais, quand tu es passé par le centre de formation. Il a joué en pro aussi." Et Di Meco de raconter les jeunes années de footballeur de Christophe Galtier. "Quand Bernard Tapie reprend en 1986, il joue, il est titulaire arrière droit ou arrière gauche. Il est jeune, il a 20 ans à peine, dans la première équipe de Bernard Tapie, quand Giresse arrive." Un signe du destin pour l'entraîneur du LOSC ?













