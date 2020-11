OM : Sergio Conceição enfonce le clou face à Villas-Boas

Publié le 04 novembre 2020 à 13:30

Le FC Porto a battu l'OM (3-0), mardi soir lors de la 3e journée des matchs de poules de la Ligue des champions. Selon Sergio Conceição, cette victoire est le résultat d’un système adopté par les Dragons pour faire déjouer l’Olympique de Marseille.

L'OM impuissant face au 4-4-2 du FC Porto

Le FC Porto est sorti vainqueur de son choc contre l'OM (3-0). Présent en conférence de presse d’après-match, Sergio Conceição a révélé que pour vaincre les Marseillais, il était « important d'identifier les points forts mais aussi les points faibles de l'adversaire, pour savoir où on pouvait leur faire mal ». « Nous savions qu'en jouant en 4-4-2, leurs milieux ou leurs attaquants auraient du mal à suivre nos latéraux. Beaucoup de ce que nous avons fait a été lié à ça », a ensuite indiqué l’entraîneur des Dragons. Mais ce n’était pas tout d’élaborer un plan. Il fallait également que les joueurs soient capables d’exécuter ce plan. Ce que les hommes de l’ancien coach nantais ont parfaitement réussi. « Mes joueurs ont interprété notre stratégie de manière fantastique. C'était un match réussi », s’est félicité le technicien portista.

Quelle suite pour les Marseillais en Ligue des champions ?

« Nous avons laissé peu de place à l’adversaire, nous avons créé davantage d’occasions pour avoir ce résultat a ajouté l'entraîneur Sergio Conceição. Malgré tout, il est vrai que si Marseille avait marqué son penalty, le match aurait pu être différent." À l’issue de la phase aller des matchs de poules, l'OM est dernier de la poule C, avec 3 défaites, 0 but marqué et 7 buts encaissés en 3 matchs. Un bilan qui place l’Olympique de Marseille dans le dur en vue de la qualification pour le prochain tour de la compétition européenne. Pour espérer encore se qualifier au tour suivant, le club phocéen devra faire un sans-faute lors de la phase retour des matchs de poules, avec des scores-fleuves pour soigner son goal-average. Pour rappel, le prochain adversaire de l'OM en Ligue des champions, c’est encore le FC Porto…













Par JOËL