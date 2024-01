L’OL n’a pas abandonné la piste menant vers David Carmo du FC Porto. Mais le club portugais fait de la résistance. John Textor, lui aussi, n’a pas dit son dernier mot. Il devrait passer à l’offensive.

Mercato : John Textor sort le chéquier pour Malick Fofana

Dans un communiqué officiel, l’OL a informé du transfert de Malick Fofana (18 ans), un ailier recruté à La Gantoise en Belgique. Mais ce qui a été frappant dans ce recrutement, en plus de la jeunesse du joueur, c'est la somme investie par John Textor pour s’attacher les services du joueur prometteur. Le montant du transfert s’élève à 17 M€, plus un maximum de 5 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert.

Le milliardaire américain avait annoncé un budget de plus de 50 M€ pour le recrutement cet hiver. Et il n’hésite pas à sortir le chéquier pour renforcer son équipe, comme il l’avait promis. Il faut rappeler qu’il avait déjà investi 20 M€ pour faire venir Lucas Perri et Adryelson de Botafogo (Brésil) à Lyon.

OL : Négociations en cours pour David Carmo, Porto résiste

Outre les dossiers chauds de cette semaine : Nemanja Matic et Arnaut Danjuma, l’OL n’a pas lâché prise pour David Carmo (24 ans). D’après les indiscrétions de A Bola, les discussions continuent pour le défenseur central du FC Porto. Toutefois, les recruteurs du club rhodanien se heurtent à la position du club portugais. Le média lusitanien apprend que les Dragons hésitent à laisser partir l’imposant arrière (1,96 m), parce qu’ils n’ont pas un banc profond, alors que l’équipe de Sergio Conceiçao joue sur plusieurs tableaux en 2024.

Textor va-t-il dégainer pour boucler le transfert du Portugais ?

Pour faire bouger les lignes à Porto, John Textor va devoir sortir encore le chéquier. En tout cas l’OL doit se montrer assez convaincant pour obliger les Portugais à revoir leur position. Pour rappel, David Carmo a été recruté par le FC Porto au SC Braga en juillet 2022, contre un peu plus de 20 millions d’euros. Son transfert est le plus cher, réalisé entre clubs du championnat portugais.

Malgré cela, il est peu utilisé. En conflit avec son entraineur, il n’a pas pris part aux 5 derniers matchs en championnat. Cette saison, la cible de Lyon a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues, dont seulement 7 en Liga Portugal.