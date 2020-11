FC Nantes : Une grosse polémique éclate chez les Canaris

Publié le 04 novembre 2020 à 12:15

Le FC Nantes se positionne à une bien triste 15e place de Ligue 1. Les hommes de Christian Gourcuff n'arrive pas à passer un palier dans ce championnat de France, battus (0-3) sèchement à domicile par le PSG lors de la 9e journée. Mais le club de Waldemar Kita fait également face à une polémique extra-sportive qui enflamme la communauté des Jaune et Vert.

Au FC Nantes, la statue de la discorde

La "triste polémique" est racontée par 20 Minutes. Elle est composée d'une légende du FC Nantes, d'un président critiqué, d'une association de supporters et d'une statue. Henri Michel, ancienne gloire des Canaris, est décédé en avril 2018. Pour lui rendre hommage, l'association de fans nantais "À la nantaise" organisait une collecte de fonds et un tournoi de football afin de récolter assez d'argent pour immortaliser leur légende et lui créer une statue. 6 000 euros ont été récoltés, le projet allait pouvoir devenir réel. Mais stupeur, la semaine dernière le FC Nantes communique sur un événement qui devait se tenir en marge du match contre le PSG samedi. Le club va dévoiler... une statue d'Henri Michel ! Celle-ci devait être inaugurée en grandes pompes, mais le confinement a eu raison de cette présentation au public et aux médias. Mais l'association "À la nantaise" et une partie des supporters des Jaune et Vert ne sont pas, mais alors pas du tout contentes des méthodes employées par le club et chargent son président Waldemar Kita.

Waldemar Kita pointé du doigt

L'association à l'origine du projet et de la souscription n'en a pas cru ses yeux. "Ce projet devait être une réalisation collective. Nous voulions éviter qu'il soit mené de manière solitaire par l'actionnaire du club. Inaugurer une statue pensée de façon unilatérale, sans consulter les supporters, va à l'encontre de ce que représentait ce joueur emblématique" qu'était Henri Michel, dénonce l'association à 20 Minutes. Philippe Laurent, en charge du musée du FC Nantes, veut "remettre la statue au milieu du village", en expliquant que le projet date. "Avant son décès, j'avais pensé à un monument regroupant Arribas, Vincent, Suaudeau et Michel. Quand Henri est parti, le président Kita m'a dit que c'était son devoir de faire une statue", tout en souhaitant garder le projet secret, ajoute Philippe Laurent.

Surtout, le responsable du développement du musée du FCN assure qu'il en a avisé les deux responsables de l'association "À la nantaise". Le fondateur de l'association rétorque : "Evidemment, on se serait associé si on avait été mis au courant. On fait quoi de l'argent ? On parlait d'une action collective sur un joueur historique pour finir par une oeuvre d'un individualiste qui s'est approprié le projet." L'association ne compte pas lâcher le morceau et demande l'intervention de Nantes Métropole. Mais c'est assurément une affaire qui ne va pas arranger des relations tumultueuses entre les supporters du FC Nantes et son président, Waldemar Kita.













