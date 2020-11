Transfert Ex- RC Lens : Kondogbia à l’Atletico, un chèque pour le RCL

Publié le 04 novembre 2020 à 12:56

L’ancien joueur du RC Lens, Geoffrey Kondogbia, a quitté le FC Valence pour l’Atletico Madrid. La bonne nouvelle pour le RCL est qu’il percevra un chèque pour ce transfert.

Joueur du FC Valence depuis 2018, Geoffrey Kondogbia vient de changer de club. Il a officiellement signé avec l’Atletico Madrid qui le voulait depuis un moment. Son nouveau bail avec les Colchoneros court jusqu’en juin 2024. Grâce à ce transfert, le RC Lens va percevoir un joli chèque pour avoir formé le joueur de 27 ans.

Geoffrey Kondogbia a été pensionnaire du centre de formation du RCL de 2014 à 2010 avant de passer pro. Il a ensuite rejoint Séville, après Monaco puis l'Inter Milan. Son transfert de Valence est estimé à un montant entre 15 et 20 millions d'euros. Les Sang et or percevront un pourcentage sur cette opération.













Par Gary SLM