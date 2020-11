OL : Anthony Lopes justifie le mauvais début de saison de Lyon

Publié le 04 novembre 2020 à 16:15

L'OL connait un début de saison 2020-2021 compliqué. Interrogé par RMC Sport, Anthony Lopes estime que le long mercato estival a été un élément perturbateur pour les Gones.

L'OL perturbé par le mercato selon Anthony Lopes

L'OL a démarré difficilement la nouvelle saison. Toutefois, Anthony Lopes et ses coéquipiers sont en train de redresser la barre. Ils sont sur une série positive de six matchs sans défaite, soit deux victoires et quatre nuls. Avant le derby contre son grand rival l’ASSE, l’Olympique Lyonnais est 6e de Ligue 1 avec 14 points, soit sept de retard sur le leader, le PSG. Analysant la situation du club rhodanien, le portier portugais souligne que les joueurs lyonnais ont été perturbés par les bruits et mouvements du marché de l’été dernier. « Le mercato pouvait un peu tourner dans les têtes de tout le monde… », a-t-il noté sur la radio. Finalement, le marché estival des transferts a refermé ses portes le 5 octobre 2020. Et l'OL s’est progressivement remis sur de bons rails en championnat depuis cette date. « Maintenant, il n'y a plus aucun élément perturbateur. On peut travailler l'esprit tranquille, la tête à l'Olympique Lyonnais et au maillot qu'on porte », a rassuré Anthony Lopes (30 ans).

Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar concernés

Notons que des joueurs importants de l'OL étaient annoncés sur le départ jusqu’aux derniers instants du mercato. Il s’agit entre autres du capitaine et buteur Memphis Depay, de l’avant-centre Moussa Dembélé ou encore du meneur de jeu Houssem Aouar. Le premier était proche du FC Barcelone, le deuxième de Manchester United et le troisième d’Arsenal. Finalement, ils sont restés à Lyon et sont engagés dans l’opération de remontée au classement en championnat. En revanche, plusieurs joueurs sont partis de chez les Gones dans les derniers jours du marché : Rafael (Istanbul Başakşehir), Kenny Tete (Fulham), Bertrand Traoré (Aston Villa), Jeff Reine-Adélaide (prêté à l’OGC Nice), Joachim Andersen (prêté à Fulham FC), Youssouf Koné (prêté à Elche)…













Par ALEXIS