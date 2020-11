Bordeaux Mercato : Ben Arfa, indiscrétion sur un transfert

Publié le 05 novembre 2020 à 11:45

Dernière recrue en date de Bordeaux, Hatem Ben Arfa a disputé trois matchs avec les Girondins. Alain Roche, directeur sportif du club au scapulaire, revient sur la signature de l’attaquant de 33 ans.

Bordeaux : Roche livre les coulisses de la signature de Ben Arfa

Hatem Ben Arfa est revenu en Ligue 1 et a signé à Bordeaux le 7 octobre 2020, soit au lendemain de la fermeture du marché des transferts de l’été. En manque de rythme à son arrivée, il a dû se préparer quelques semaines avant de jouer avec l’équipe de Jean-Louis Gasset. Alain Roche explique comment s’est fait le recrutement du joueur qui était sans club à l’issue de son contrat au Real Valladolid (en Espagne). « On n’a pas été très actif sur le marché, c’est vrai. Hatem Ben Arfa est la seule recrue qui s’est dessinée tardivement, mais on savait qu’il était libre », a-t-il précisé d’entrée sur Canal+, avant de dévoiler les coulisses du transfert.

« On y avait bossé avec Jean-Louis Gasset. J’ai rencontré le joueur pour savoir dans quel état d’esprit il était. Il avait une réelle envie de venir jouer avec Jean-Louis. Il l’a démontré par ses choix et en ne signant simplement qu’un an », a appris le dirigeant de Bordeaux. Si Hatem Ben Arfa satisfait les attentes du staff technique des Girondins, son contrat pourrait être reconduit après juin 2021. Alain Roche souligne « la détermination » de l’ancien Tricolore qu’il trouve « très affuté ». « Hatem gagne en rythme, et il va être de mieux en mieux », a annoncé le responsable bordelais.

Hatem Ben Arfa en difficulté depuis le PSG

Hatem Ben Arfa a très peu joué ces dernières saisons. Tombé en disgrâce au PSG, il était resté une saison entière (2017-2018) sans jouer le moindre match. Parti de Paris libre de tout engagement en juillet 2018, il s'était engagé avec le Stade Rennais le 2 septembre 2018. À l'issue de son bail en Bretagne à l'été 2019, le natif de Clamart s'est retrouvé à nouveau sans club. Six mois après, il déposait ses valises à Valladolid fin janvier 2020 jusqu'au 1er août 2020. Convoité par plusieurs clubs de Ligue 1, Hatem Ben Arfa a choisi finalement Bordeaux et son ancien mentor en équipe de France, Jean-Louis Gasset.













Par ALEXIS