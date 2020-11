OGC Nice : Ligue Europa, le Slavia Prague fortement diminué

Publié le 05 novembre 2020 à 15:15

L'OGC Nice est reçu par une équipe du Slavia Prague fortement diminuée à cause du coronavirus. L’entraîneur du club tchèque assure cependant que son équipe jouera crânement face aux Aiglons, à l'Eden Arena (à Prague), ce jeudi soir en Ligue Europa.

L'OGC Nice face à un adversaire décimé par le coronavirus

L'OGC Nice est en déplacement sur le terrain du Slavia Prague, ce jeudi (18h55), lors de la 3e journée de Ligue Europa. Présent en conférence de presse pour évoquer ce match, le coach de la formation tchèque a confirmé l’absence de cinq joueurs importants de son effectif. L’équipe de Jindrich Trpisovsky est en effet décimée par la Covid-19. Le capitaine Jan Boril (29 ans) figure parmi les joueurs testés positifs. Ne disposant que de 14 joueurs de l’équipe A, le technicien tchèque a convoqué en urgence de jeunes joueurs pour composer son groupe. « Tant qu'il y aura onze footballeurs à mettre sur le terrain, nous jouerons. Là, nous en disposons de quatorze dont peu de défenseurs. Nous avons appelé cinq joueurs de l'équipe B et des juniors », a expliqué Jindrich Trpisovsky en conférence de presse.

Dans son explication, l’entraîneur de 44 ans révèle que la mauvaise nouvelle est tombée « lundi, soit une heure avant le début de la séance d'entraînement » du jour. « Lundi, nous avons appris que certains joueurs étaient positifs à la Covid-19. Et la contagion s'est faite depuis. D’autres ont été "éliminés" dans les mêmes circonstances, pour la même raison. C'est évidemment une situation difficile, mais c'est la vie », a-t-il raconté. À noter que l'OGC Nice, le Slavia Prague, le Bayer Leverkusen et l'Hapoël Beer-Sheva ont chacun trois points dans le Groupe C de la C3.

Le Gym à Prague sans Dante et Danilo

Quant à l'OGC Nice, il ne pourra pas compter sur Danilo et son capitaine Dante, victime d’une rupture du ligament croisé et indisponible jusqu’à la fin de la saison. Incertain en début de semaine, Stanley Nsoki est finalement dans le groupe de Patrick Vieira. Le groupe des 24 Niçois contre le Slavia Prague est le suivant : Benitez, Cardinale, Boulhendi - Nsoki, Daniliuc, Lotomba, Pelmard, Kamara, Bambu, Atal, Coly, Pionnier - Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou, Trouillet, Reine-Adélaïde, Boudaoui, Claude-Maurice - Maolida, Rony Lopes, Ndoye, Dolberg, Gouiri.













Par ALEXIS