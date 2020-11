OGC Nice : Grosse décision de la direction pour Dante

Publié le 03 novembre 2020 à 23:45

Gravement blessé au genou lors de la victoire de l' OGC Nice à Angers (3-0), Dante a très probablement joué son dernier match de la saison. Il va bientôt se faire opérer. Alors que le Brésilien sera en fin de contrat en juin, son bail sera-t-il prolongé ?

Fin de l'aventure pour Dante

Sur le plan comptable, la 9e journée de Ligue 1 a été positive pour l’ OGC Nice. En allant battre le SCO Angers (3-0), les Aiglons se sont classés au pied du podium. En revanche, sur le plan humain, l’addition a été particulière lourde. C’est le capitaine Dante lui-même qui a payé très cher cette victoire en terre angevine. Le défenseur central brésilien est sorti en début de seconde période sur une civière et le genou dans une attelle. Dans le huis clos du stade angevin, la sortie de l’ancien Bavarois ne présageait rien de bon. L’IRM a ensuite diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou. L’expérimenté défenseur central de l' OGC Nice va se faire opérer et sa rééducation va nécessiter un temps très long. Très probablement, Dante ne devrait pas être de retour avant la fin de la saison. Or, son contrat expire en juin prochain. Est-ce donc la fin de l’histoire entre le natif de Salvador (Brésil) et le club azuréen ?

La direction niçoise a tranché pour le Brésilien

Julien Fournier est revenu sur la situation de Dante dans les colonnes de Nice Matin. Selon le directeur sportif des Aiglons, cette situation « ne sera pas la fin de sa carrière et ça ne sera pas son dernier match avec l’OGC Nice ». Le responsable niçois est convaincu que le Brésilien de 37 ans est « un exemple de professionnalisme sur le terrain », qu’il fera « sa rééducation à 400 % » afin de revenir rapidement à son meilleur niveau. « Son futur s’inscrit à l’OGC Nice, en tant que joueur tant qu’il le voudra, puis dans un autre rôle », a également assuré Julien Fournier avant de conclure que l’ OGC Nice « n’a jamais raisonné sous forme de durée de contrat », avec l’ancien joueur de Wolfsburg et que « sa blessure ne change rien » à son avenir avec l’écurie niçoise.













Par JOËL