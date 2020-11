PSG : Encore une sale nouvelle pour l'infirmerie parisienne

Publié le 05 novembre 2020 à 15:00

Le PSG vient de perdre son deuxième match de Ligue des champions, mercredi en Allemagne, face au RB Leipzig. L'équipe de Thomas Tuchel a dû faire sans plusieurs blessés et attend la trêve pour retrouver un peu d'air et soigner ses joueurs. Mais le Stade Rennais approche à grands pas en Ligue 1 et Didier Deschamps vient de jouer un mauvais tour aux Parisiens.

Trop de blessés au PSG

Thomas Tuchel a dû composer, mercredi, en Ligue des champions. Pour le match de la 3e journée face au RB Leipzig, les Parisiens étaient privés de Marco Verratti, Julian Draxler, Mauro Icardi, Neymar et Kylian Mbappé. Malgré la présence en attaque de Moise Kean et Angel Di Maria, ça n'a pas suffi pour le PSG, qui s'est finalement incliné et pointe à la 3e place de son groupe. Le Paris SG va devoir se passer des services de sa star brésilienne encore plusieurs semaines. Blessé aux adducteurs contre Istanbul Basaksehir, Neymar a déjà raté deux rencontres et ne sera pas de la partie contre le Stade Rennais au Parc des Princes, à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Le club a d'ailleurs fait la demande express à la Fédération brésilienne de ne pas sélectionner son capitaine pendant la trêve, pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2022, contre le Vénézuela et l'Uruguay.

Kylian Mbappé en Bleu, mauvaise nouvelle

C'est également le cas de Kylian Mbappé. Touché face au FC Nantes, l'attaquant parisien ressent une douleur qui l'a empêché de prendre part au match à Leipzig. Le PSG a annoncé que son joueur était également forfait pour le match contre le Stade Rennais samedi. Quelques heures plus tard, Didier Deschamps annonçait la sélection du Parisien pour les rencontres de 11, 14 et 17 novembre. Les Bleus affronteront la Finlande en amical, puis iront au Portugal et accueilleront la Suède en Ligue des Nations. Une surprise et une mauvaise nouvelle pour Paris, qui comptait bien sur la trêve pour laisser Kylian Mbappé récupérer et éviter tout risque de rechute. Avec les trois matches de l'équipe de France qui se profile, le PSG pourrait retrouver un joueur encore plus épuisé au retour du break, lui qui se dit déjà usé. Reste à voir combien de minutes jouera le n°10 des Bleus et si son coéquipier Neymar aura, lui, l'occasion de se reposer.













Par Matthieu