ASSE : Un derby contre l'OL finalement sans saveur ?

Publié le 05 novembre 2020 à 16:30

À quelques jours du 121e derby entre l'ASSE et l'OL, Loïc Perrin a livré son opinion sur cette rencontre prévue à huis clos, au Groupama Stadium, dimanche soir, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.

ASSE : Perrin, « le derby sans supporters est sans saveur »

Le derby OL - ASSE se jouera sans supporters, dimanche (21 h), en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Cela en raison de la pandémie de coronavirus évidemment. Loïc Perrin estime que le derby de cette année perd une grande partie de sa saveur, faute de public. Pour l’emblématique capitaine de l’AS Saint-Étienne, il n’y a pas « la même excitation » pour le supporter, quand le derby se joue à huis clos. « Le huis clos va changer la saveur de ce derby. Ce qui fait le derby, c'est tout ce qu'il se passe autour du match. Les supporters, la semaine qui précède, avec les fans qui viennent nous encourager... Le fait de jouer dans un stade vide va enlever la saveur de ce match », a-t-il soutenu sur France Bleu. Pourtant, ce match relève une grande importance pour l'ASSE, 13e de Ligue 1, après cinq défaites consécutives.

Loïc Perrin plus stressé dans la peau de supporter

Se retrouver dans la peau de supporter après avoir disputé plusieurs derbies avec l'ASSE contre le rival l’OL est plus pénible, selon Loïc Perrin. « Je vais avoir l'excitation du supporter, qui est différente, cette fois-ci. C'est tout autant stressant par contre », a fait remarquer le défenseur retraité en juillet 2020, dans l’émission 100% Verts. Passé du côté des fans, l’ancien n°24 du club ligérien insiste sur le fait que « c’est encore plus dur de regarder que de jouer » le derby. « Je m'en suis rendu compte lors des périodes où j'étais blessé. C'est très dur de regarder ses partenaires de la tribune. C'est très stressant », a noté Loïc Perrin. Notons que ce dernier a défendu les couleurs de l'ASSE pendant 17 saisons consécutives, entre 2003 et 2020. Il a donc disputé plusieurs derbies contre Lyon et connait bien ces ambiances. L'ancien Vert reste parallèlement dans le giron du club et s'y voit bien en tant que directeur sportif.













Par ALEXIS