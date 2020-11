OM : André Villas-Boas recadre ses joueurs comme jamais

Publié le 06 novembre 2020 à 10:00

L'OM doit relever la tête avant de définitivement être coulé par ses résultats catastrophiques en Ligue des champions. En ce sens, l'entraîneur André Villas-Boas a organisé une réunion de crise avec ses joueurs, afin de mettre les points sur les i et de remobiliser ses troupes avant le match de la 10e journée de Ligue sur la pelouse du RC Strasbourg.

L'OM doit très vite réagir

Après une troisième défaite cette saison en Ligue des champions, la 12e consécutive dans la compétition, mardi sur le terrain du FC Porto (0-3), l'OM est sous le feu des critiques et André Villas-Boas et ses joueurs sont les premiers visés. Le coach portugais l'a admis après la défaite, son équipe a réalisé une performance "honteuse et ridicule". Sa recrue Mickaël Cuisance n'y est pas non plus allé par quatre chemins. "On fait de la merde", a-t-il lâché en conférence de presse. Pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, le premier problème de son équipe, avant de parler de système de jeu, c'est qu'elle est "mauvaise" et, surtout, elle semble de moins en moins concernée sur le rectangle vert. Ainsi, André Villas-Boas a convoqué une réunion de crise, dont on tait le nom, avec ses joueurs en marge du déplacement au RC Strasbourg, ce vendredi soir (21 h), en Ligue 1.

André Villas-Boas a posé ses conditions

Le premier sentiment des Marseillais après cette pénible série de défaites européennes et des matches en Ligue 1 peu inspirants, c'est la honte. C'est ce contre quoi André Villas-Boas veut prioritairement se battre. Entre les performances de joueurs aux salaires très élevés et l'image du club qu'ils renvoient, ça ne va pas du tout. Pour sortir de cette spirale, l'entraîneur portugais a, selon L'Équipe, fait la demande appuyée suivante à ses joueurs. Il doivent prendre six points sur la phase retour de Ligue des champions, on imagine donc des victoires au Vélodrome contre le FC Porto et l'Olympiakos, car aller chercher trois points à Manchester City semble bien trop ambitieux, et faire une série en championnat. L'OM n'a plus gagné deux matches de suite depuis le début septembre. De plus, il a requis des joueurs étrangers qu'ils apprennent le français, une question de respect selon AVB, pour le club qui les emploie et le pays dans lequel ils vivent. Selon le quotidien sportif, André Villas-Boas a "recadré ses hommes dans des proportions jamais vues jusque-là". Le match à Strasbourg dira si les joueurs de l'OM sont capables d'une réaction d'orgueil.













Par Matthieu