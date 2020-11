LOSC : Commentaires dithyrambiques après la victoire à Milan

Publié le 06 novembre 2020 à 13:00

Le LOSC a créé la plus grosse surprise de la troisième journée de Ligue Europa en battant l'AC Milan (3-0) à San Siro. Cette brillante victoire de Lille OSC a arraché des commentaires passionnés à Pierre Ménès et à Daniel Riolo.

LOSC : Ménès sous le charme de Sanches et Yazici

L’affiche de la troisième journée de Ligue Europa était bien le choc entre l'AC Milan et le LOSC, deux clubs invaincus, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Au coup de sifflet final, c’est Lille OSC qui a préservé son invincibilité s’imposant (3-0) sur la pelouse du San Sino. Un exploit pour lequel Pierre Ménès a salué la prestation collective des Dogues, mais aussi l’apport personnel du milieu de terrain portugais Renato Sanches. Selon le consultant de Canal+ sur son blog, « Lille a offert le rayon de soleil du foot français en réalisant un match absolument magnifique à San Siro ».

Séduit par le LOSC, le journaliste français a ajouté que « cette équipe du Milan leader de Serie A s’est fait ridiculiser par des Nordistes qui ont montré tout ce qui manque aux clubs français : de l’organisation, du pressing, un milieu de terrain porté vers l’avant - le meilleur de Ligue 1 et de loin - et un joueur de classe mondiale. Car Renato Sanches a livré une prestation XXL ». Enfin, pour le célèbre confrère, on comprend désormais pourquoi Lille OSC a dépensé 20 millions d’euros pour signer Yusuf Yazici, auteur de deux triplés en trois matchs de Ligue Europa.

Daniel Riolo tacle Zlatan Ibrahimovic

Quant à Daniel Riolo, il a surtout remarqué la prestation fantomatique de Zlatan Ibrahimovic, star de l'AC Milan. « Ils sont où les amoureux d’Ibra ? », a d’abord demandé le journaliste de RMC Sport avant d’ajouter : « Allez plus fort les insultes », en référence aux insultes de l’ancien attaquant parisien envers Stefano Pioli qui avait décidé de le remplacer par Ante Rebic à l’heure de jeu. Évoquant la prestation du LOSC, Daniel Riolo a tweeté : « En même temps Lille, c’est niveau Ligue des champions donc normal de pas l’avoir vu. Comme d’hab ! Bravo le LOSC. »













Par JOËL