Stade de Reims Mercato : Un coup manqué par l'ASSE dévoilé

Un joueur qui brille avec le Stade de Reims en Ligue 1 aurait pu être un membre de l’ASSE. Il avait eu l’opportunité de passer un test chez les Verts, mais cela n’a finalement pas été possible. Revenu sur les coulisses de son essai avorté, l’attaquant rémois en explique la raison.

Stade de Reims : Boulaye Dia a manqué son rendez-vous avec l'ASSE

L’ASSE peut avoir des regrets pour Boulaye Dia, attaquant du Stade de Reims, vue la performance du jeune joueur avec le club champenois. En effet, ce dernier était attendu sur les installations des Stéphanois, afin d’y faire un essai, en 2008. Un test qui aurait permis au natif d'Oyonnax d’intégrer le centre de formation de l’AS Saint-Étienne, évidemment s’il était concluant. Au final, Boulaye Dia n’a pas été supervisé par le club ligérien. Et pour cause, il n’a pas pu rallier le Forez. « Je n'ai pas passé cet essai et le club n'a jamais rappelé », a-t-il confié au site Get French Football News, avant de raconter sa mésaventure. « Quand j'avais 12 ans, j'avais été invité à passer un essai de deux jours à l'ASSE. On a pris la route avec mon père, mais arrivée au péage, la voiture est tombée en panne. Nous avons donc appelé un taxi et nous sommes rentrés chez nous », a relaté le joueur de 24 ans.

Boulaye Dia décisif en Ligue 1

Parlant de regret que l’ASSE pourrait avoir, il faut noter que Boulaye Dia est le meilleur buteur du Stade de Reims avec six réalisations en sept matchs disputés. Il est également troisième meilleur buteur de Ligue 1 après neuf journées. Le Franco-Sénégalais est devancé au classement général par Kylian Mbappé du PSG (7 buts) et Ibrahima Niane du FC Metz. Boulaye Dia n'a jamais intégré de centre de formation professionnel, ne passant pas non plus le cap à l'OL. Sans aucun doute, les Stéphanois ont de quoi nourrir des regrets pour le décisif avant-centre du Stade de Reims.













