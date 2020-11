ASSE : Enfin des bonnes nouvelles avant le derby contre l'OL

Publié le 06 novembre 2020 à 11:00

Empêtrée dans une série de mauvais résultats en Ligue 1, l'ASSE se déplace au Groupama Stadium, dimanche (21 h) en Ligue 1, pour y jouer le derby face à l'OL, avec plus de doutes que de certitudes. Mais Claude Puel peut compter sur les retours de plusieurs joueurs, après avoir vu son effectif gangréné par les blessures.

L'ASSE sous pression avant de rencontrer l'OL

L'ASSE doit stopper l'hémorragie et quoi de mieux qu'un derby contre l'OL pour relancer la machine. Dimanche (21 h), les Verts se déplacent au Groupama Stadium pour le 121e duel avec les Lyonnais. Un choc de la 10e journée de Ligue 1 qui revêt une importance particulière pour les hommes de Claude Puel. Après cinq défaites consécutives et cinq matches sans victoire, l'AS Saint-Etienne a glissé à la 13e place du classement du championnat de France. Dans cette mauvaise dynamique, les choix de l'entraîneur forézien sont contestés. Tout d'abord, c'est son projet global qui pose question. Puel a décidé de s'appuyer sur une équipe très jeune, pleine de talent mais en manque d'expérience. L'ancien capitaine de l'ASSE, Loïc Perrin, n'a pas hésité à le faire remarquer à plusieurs reprises. Mais la maturité manque dans le groupe Claude Puel, qui bénéficie d'une marge de manoeuvre limitée après une grosse opération dégraissage au mercato estival.

En effet, plusieurs départs étaient nécessaires pour alléger la masse salariale. Ainsi, Loïs Diony est parti à Angers SCO et Yann M'Vila a pris la direction de l'Olympiakos. L'ASSE a aussi réalisé la plus grosse vente de son histoire en envoyant son jeune défenseur Wesley Fofana à Leicester City. Mais depuis son départ, rien ne va plus. Les Verts, qui avaient enchaîné trois victoires inaugurales avec Fofana ne gagnent plus depuis. Son remplaçant, Panagiotis Ketsos, prêté par le Bayer Leverkusen, s'est blessé à Metz. Dès lors, l'AS Saint-Etienne s'est mise en tête de faire revenir une autre jeune défenseur, William Saliba, vendu à Arsenal en 2019 et qui avait déjà refait une pige dans le Forez en 2020. Peu, voire pas, utilisé à Arsenal par Mikel Arteta, il serait proche d'un retour en prêt au mercato hivernal.

Enfin de bonnes nouvelles avant Lyon

De l'expérience, Claude Puel en a dans son effectif. Il a d'ailleurs fait de Romain Hamouma son capitaine. Mais les autres baroudeurs de Ligue 1 sont en disgrâce à Sainté. Wahbi Khazri a connu sa première titularisation depuis dix mois lors de la dernière défaite contre Montpellier HSC (0-1), Stéphane Ruffier est définitivement au placard, Mathieu Debuchy est blessé et Ryad Boudebouz ne semble plus entrer dans les plans du coach stéphanois depuis son départ raté au Qatar SC. Pas blessé, mais plutôt écarté, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, il est le nouveau symbole des problèmes relationnels de Claude Puel avec les anciens cadres de l'ASSE. Cadres dont il sera de toute façon privé après Lyon, à l'occasion du déplacement au Stade brestois de la 11e journée.

Mais revenons-en au derby de dimanche (21 h) en Ligue 1. Face à un OL qui revient bien, l'ASSE aura évidemment un match compliqué à jouer. Malgré le huis clos, les supporters des Verts sont venus mettre un coup de pression à L'Etrat, le centre d'entraînement, avant le derby. "Pas le droit à l’erreur. Respectez nos couleurs", ont écrit les Magic Fans sur une banderole. La rencontre face à l'OL et un résultat positif représentent l'ultimatum posé par les fans stéphanois. Mais Claude Puel devrait pouvoir compter sur deux retours de poids face aux Lyonnais. Toujours selon Toubache-Ter, Miguel Trauco "devrait être convoqué pour le derby", après avoir été touché à l'adducteur contre l'OGC Nice (1-3). Souffrant depuis plusieurs jours, Denis Bouanga devrait aussi être de la partie. "Même blessé, amoindri, Denis Bouanga compte absolument répondre présent. Le staff stéphanois est très rassuré, le staff médical fait du bon boulot", a conclu l'insider. De quoi renforcer le secteur offensif de Claude Puel, qui en a bien besoin. L'ASSE n'a marqué qu'un but lors de ses cinq derniers matches.













Par Matthieu