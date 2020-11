ASSE : Un ancien Vert dézingue méchamment la direction du club

Publié le 06 novembre 2020 à 13:30

L'OL accueille l'ASSE, dimanche pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, à l'occasion du 121e derby entre les deux équipes. Les Verts sont dans le rouge mais se doivent de faire un bon résultat sur la pelouse du Groupama Stadium pour arrêter l'hémorragie. De son côté, un ancien buteur de l'AS Saint-Etienne a tiré à boulets rouges sur la direction stéphanoise.

Les Verts en panne dans tous les domaines

L'ASSE va affronter l'OL dimanche dans le derby, à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Les hommes de Claude Puel sont en détresse, avec cinq défaites consécutives en championnat et doivent rebondir à Lyon. Les supporters ont d'ailleurs posé un ultimatum à l'équipe stéphanoise : ils veulent une grosse performance de leurs joueurs face au rival lyonnais, qu'ils fassent preuve de respect pour leurs couleurs. Les Verts encaissent trop de buts, dix lors de leurs cinq dernières rencontres, et n'en marquent plus. Ils auraient bien besoin d'un renfort offensif, comme le fut l'attaquant Lilian Compan, brillant dans le Forez entre 2002 et 2005. Mais l'ancien buteur et amoureux du club est finalement parti de Saint-Etienne avec des mauvais souvenirs en 2018, la faute à la direction de l'ASSE.

L'ASSE, finalement un mauvais souvenir pour Lilian Compan

Porteur du maillot de l'ASSE à plus de cent reprises, Lilian Compan garde un souvenir amer de ses dernières années stéphanoises. "Pendant pas mal d'années, j'avais le coeur vert", a-t-il déclaré au micro de France Bleu. L'ancien attaquant, qui a également joué pour Montpellier HSC, explique que ces deux clubs, avec qui il a "connu la montée en Ligue 1", l'ont "marqué sportivement et humainement". C'est pourquoi il a fait son retour à l'AS Saint-Etienne, à l'issue de sa carrière sportive. Il y intègre la cellule de recrutement avant de prendre en charge le rôle d'entraîneur des attaquants du centre de formation en 2016. Lilian Compan sera ensuite adjoint de Laurent Battles avec la réserve, avant de prendre la tête des U19 Nationaux en juin 2017. "Ça s'est terminé en eau de boudin lors des dernières années en tant qu'entraîneur, a regretté l'ancien Vert. Avec des personnes qui m'ont déçu humainement. C'est la vie, je n'en veux à personne. C'est vrai qu'à Montpellier, la famille Nicollin a toujours été très, très droite, carré. Ça me ressemble plus." Aujourd'hui, Lilian Compan est entraîneur du Hyères FC en N2, dans sa ville natale.













Par Matthieu