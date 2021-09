OL : Terrible nouvelle à Lyon pour le derby contre l’ASSE !

Publié par JEAN-LUC D le 23 septembre 2021 à 19:06

Cette saison, le premier derby entre l’ ASSE et l’ OL se tiendra à Geoffroy-Guichard lors de la 8e journée de Ligue 1, le dimanche 3 octobre. À un peu plus de deux semaines de ce choc, les dispositions pratiques se mettent déjà en place dans le Forez.

ASSE - OL : Les supporters lyonnais interdits de derby

Au lendemain des débordements lors des rencontres de Ligue 1 entre le SCO d'Angers et l’Olympique de Marseille, ainsi que FC Metz - Paris Saint-Germain, la Préfecture de la Loire a publié ce jeudi un arrêté en rapport avec le prochain derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, le dimanche 3 octobre. En effet, la préfète de la Loire, Catherine Séguin, a décidé de l’interdiction des supporters de l’OL à faire le déplacement au Stade Geoffroy-Guichard.

Une décision motivée selon l’autorité administrative de Saint-Étienne par le fait que « les velléités d'affrontement sont toujours très fortes avec des risques majeurs de trouble à l'ordre public en cas de contacts entre supporters des deux équipes. » De ce fait, la préfecture locale prévient que « toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel se verra refuser l’accès à Geoffroy-Guichard et ses alentours le jour du match ». Un nouveau derby donc sans supporters adverses. Mais pourquoi une telle décision ?

Une décision motivée par les antécédents entre l’ASSE et l’OL

Le premier derby de la saison entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais se jouera donc de nouveau avec les supporters d’une seule équipe au détriment de l’autre. Cependant, la préfète de la Loire, pour justifier son arrêté, s’appuie sur des antécédents entre les supporters des deux équipes notamment lors des rencontres datant du 5 février, du 5 novembre 2017 ainsi que du 9 février 2020 où les Gones et les Verts s'étaient affrontés dans le centre-ville de Lyon.

Cette interdiction s’étend sur la période du 3 octobre à partir de 8h jusqu'au 4 octobre à 6h. Selon les termes de l’arrêté, durant cette période, « il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l'Olympique lyonnais ou se comportant comme tel d'accéder au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords ».