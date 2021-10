Bordeaux : Petkovic joue très gros contre le FC Nantes

Publié par Timothée Jean le 14 octobre 2021 à 14:50

C'est l'un des matchs les plus attendus à Bordeaux et déjà une rencontre « cruciale » pour Vladimir Petkovic. Les Girondins de Bordeaux accueillent le FC Nantes lors de la prochaine journée de Ligue 1. Et l'entraîneur bordelais, sous pression après trois matchs consécutifs sans victoire, sait qu'il doit vite trouver la solution.

Bordeaux : Petkovic n’a plus le droit à l’erreur

Nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic est loin de réussir ses débuts sur le banc du club aquitain. Le FCGB occupe actuellement la 16e place de Ligue 1 après 9 journées et reste sur trois rencontres sans victoires en championnat. Un début de saison peu convaincant pour l’ancien sélectionneur de la Suisse, qui devra vite trouver la solution pour relancer la machine bordelaise.

Ce dimanche à 15h, les Girondins de Bordeaux accueillent le FC Nantes (actuel 9e) pour le derby de l’Atlantique. Cette affiche comptant pour la 10e journée de Ligue 1 se déroulera au Matmut Atlantique. Et l’entraîneur bordelais, en quête de victoire depuis trois matchs, n’a pas le droit à l’erreur. Il devra impérativement obtenir un résultat satisfaisant face au rival nantais. Dans le cas contraire, il pourrait voir sa situation à Bordeaux se fragiliser. C’est en tout ce qu’annonce le journaliste de 20 Minutes, Clément Carpentier.

« C’est sûrement la semaine la plus importante depuis le début de la saison pour les Girondins. Au-delà de l’anniversaire des 140 ans du club qui sera fêté en grande pompe dimanche avec le match contre Nantes, les Bordelais n’ont plus de temps à perdre sportivement sur le terrain. 16e de Ligue 1 avec une seule victoire en neuf matchs et la plus mauvaise défense du championnat, ils doivent vite montrer autre chose pour ne pas repartir dans une saison galère », a-t-il déclaré sur France Bleu Gironde.

Petkovic a eu 15 jours pour préparer ce derby capital

Auteurs d’un début de saison mitigé, les Girondins de Bordeaux ont enchaîné des résultats décevants lors des dernières journées du championnat, ponctués par une lourde défaite face à l’AS Monaco (3-0). La trêve internationale est donc arrivée au bon moment pour Vladimir Petkovic et ses hommes qui auront eu plus de deux semaines pour préparer ce derby à domicile contre le FC Nantes. « Avec la trêve internationale, ils ont eu 15 jours pour préparer ce capital derby de l’Atlantique », a précisé Clément Carpentier, estimant que les Bordelais doivent s’imposer face au FC Nantes.