AS Monaco-OGC Nice : Les compos du derby avec des absents !

Publié par Jules le 20 avril 2022 à 16:14

AS Monaco-OGC Nice : Les deux équipes, encore en lice pour se qualifier en Ligue des Champions, s'affrontent ce soir dans un derby crucial.

AS Monaco-OGC Nice : Un derby capital pour la fin de saison

Si chaque derby a un goût particulier, celui-ci s'avère particulièrement important pour la fin de saison de l'AS Monaco et de l'OGC Nice. Très proches au classement, les deux formations ne se tiennent qu'à un petit point. Et une victoire, ce soir, pourrait permettre à l'une, comme à l'autre, de bien se positionner dans ce sprint final pour une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Respectivement à la 6e et à la 4e place, l'ASM et l'OGCN auront à cœur de l'emporter ce soir.

Difficile de dire qui va l'emporter ce soir dans ce choc de Ligue 1. En effet, même si l'AS Monaco reste sur une série de quatre victoires, dont un 3-0 face au PSG, l'OGC Nice a du répondant malgré la passe difficile des hommes de Christophe Galtier. Les Aiglons, qui ont déjà perdu contre le Stade Rennais, voudront sûrement éviter de perdre à nouveau contre un concurrent direct en championnat et surfer sur leur victoire contre le FC Lorient le week-end dernier, et ainsi débuter une série de succès.

AS Monaco-OGC Nice : Quelques absents à prévoir

Chacune des équipes entamera ce match avec une majorité de ses cadres. Du côté de l'AS Monaco, Krepin Diatta, blessé depuis décembre et Cesc Fabregas, peu utilisé, sont des absents habituels du groupe. En revanche, deux joueurs plus importants sont indisponibles, il s'agit de Guillermo Maripan, essentiel dans la défense de Philippe Clement, ainsi que Gelson Martins. Les deux joueurs avaient déjà raté les deux derniers matches de l'ASM en Ligue 1.

Pour l'OGC Nice de Christophe Galtier, trois joueurs manqueront à l'appel ce soir. Youcef Atal, blessé contre le RC Lens et qui enchaîne les pépins physiques cette saison, sera de nouveau indisponible, tout comme Alexis Claude-Maurice, qui se remet d'une opération subie à la cheville. Les Aiglons devront, enfin, se passer de leur capitaine Dante, suspendu pour cette rencontre. Justin Kluivert, que les Niçois veulent garder cet été, devrait débuter sur le banc.

Compo probable de l'AS Monaco :

Gardien : Nübel

Défenseurs : Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique

Milieux de terrain : Vanderson, Fofana, Tchouaméni, Golovin

Attaquants : Volland, Ben Yedder

Compo probable de l'OGC Nice :

Gardien : Benitez

Défenseurs : Lotomba, Todibo, Daniliuc, Bard

Milieux de terrain : Boudaoui, Rosario, Lemina, Gouiri

Attaquants : Dolberg, Delort