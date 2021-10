ASSE : Le plan de Kolodziejczak pour la remontée des Verts

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2021 à 11:04

L’ ASSE a relevé un peu la tête lors du derby contre l’OL, mais reste toujours dernière de Ligue 1. Pour remonter la pente, Timothée Kolodziejczak a un plan.

ASSE : Kolodziejczak veut gagner un match contre le RC Strasbourg

Sur une série de 5 défaites en championnat, l’ ASSE a stoppé la spirale négative en arrachant un nul inespéré contre l’Olympique Lyonnais, lors du derby de la 9e journée de Ligue 1. Mieux, les Verts ont livré un match abouti même si les Lyonnais ont joué à 10 pendant les 20 dernières minutes du match. « Oui, ça donne de la force. Le public était mécontent après la défaite contre Nice. C'était normal. Mais là (contre Lyon, ndlr), on a fait honneur au maillot. On a pris un bon point », s’est réjoui Timothée Kolodziejczak à l’issue du match disputé à Geoffroy-Guichard.

Le gros défi de l’AS Saint-Étienne maintenant est d’enchaîner avec une première victoire après la trêve internationale. Et les Stéphanois jouent leur prochain match contre le RC Strasbourg Alsace, au Stade de la Meinau, dimanche 17 octobre à 15h. Un rendez-vous auquel le défenseur central de l’ASSE pense déjà. « On a un match important à Strasbourg après la trêve. Il faudra bien le négocier. C'est important de vite gagner un match. Ça nous ferait le plus grand bien », a-t-il déclaré après le derby.

Jouer les 29 derniers matchs comme des derby

L’ ASSE est menacée de relégation et doit remonter au classement pour éviter de descendre en Ligue 2. Pour y arriver, Timothée Kolodziejczak pense que les Verts doivent reproduire le match de référence livré contre l’OL. « Il ne faudra pas s'arrêter là dessus (sur le derby, ndlr). Si on joue les 29 derniers matchs de L1 comme celui-là (ASSE - OL, ndlr), si on gagne en réalité, on va remonter au classement », a indiqué l’arrière de l’équipe de Claude Puel.