OM Mercato : Le sale coup de Lilian Thuram aux Marseillais

Publié le 06 novembre 2020 à 14:30

L'OM n'est plus un eldorado pour les joueurs et ne fait plus rêver. Et sûrement pas en ce moment, alors que l'Olympique de Marseille vit une crise due aux mauvais résultats en Ligue des champions. Tout le monde est critiqué, des joueurs à l'entraîneur André Villas-Boas, jusqu'à la cellule de recrutement et au président Eyraud lui-même.

L'OM n'attire plus et ne fait plus envie

L'Olympique de Marseille vient d'égaler le record de la pire série en Ligue des champions avec 12 défaites consécutives. La dernière en date, sur le pelouse du FC Porto (0-3), a entraîné une réunion de crise au sein du vestiaire olympien. L'entraîneur André Villas-Boas a tenté de recadrer ses troupes avant le déplacement à La Meinau, contre le RC Strasbourg pour la 10e journée de Ligue 1. Le Portugais souhaiterait aussi que l'OM prenne six points lors de ses trois derniers matches de C1. Une mission qui semble difficile tant les joueurs ne montrent pas le niveau européen. Une inquiétude, d'ailleurs, pour la direction, qui s'étonne que le club ne vende pas mieux ses meilleurs éléments et, surtout, qu'il n'en attire pas. C'est le grand problème de cet OM qui ne fait plus rêver, ni partie des plans de carrière de jeunes joueurs à fort potentiel.

Lilian Thuram déconseille l'OM

L'épisode raconté dans les colonnes du Télégramme en est la preuve. Il concerne Marcus Thuram, attaquant qui brille à Mönchengladbach avec le Borussia, et qui vient d'être convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Eric Blahic, qui l'a connu à l'En Avant Guingamp, a dévoilé le plan de carrière du joueur. "À Guingamp, déjà, on sentait, dans les discussions avec Lilian Thuram, son père, qu’il y avait une ligne conductrice depuis toujours. Il est dans une continuité de progression sportive. C’est construit, ce n’est pas une météorite. Sochaux, Guingamp, je suis convaincu que rien n’a été fait au hasard depuis le départ", a expliqué l'actuel adjoint de Corinne Diacre en équipe de France féminine. Mais il a surtout révélé que Lilian Thuram avait donné un conseil très précis à son fils Marcus pour son avenir. Le champion du monde 1998 aurait orienté Marcus Thuram vers l'Allemagne et Mönchengladbach, alors que l'OM était une sérieuse option. Preuve de plus, s'il le fallait, démontrant que l'Olympique de Marseille n'est plus le club qu'il était.













Par Matthieu