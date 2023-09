Hier soir, l'Équipe de France s'est imposée contre l'Irlande (2-0) au Parc des Princes. Une prestation entachée par la sortie sur blessure d'Olivier Giroud.

Équipe de France : Olivier Giroud est sorti sur blessure contre l'Irlande

Auteurs d'une prestation solide avec notamment un grosse prestation de la part d'Aurélien Tchouaméni, les Bleus se sont assez facilement imposés contre une équipe d'Irlande assez inoffensive sur la pelouse du Parc des Princes. Titularisé par Didier Deschamps, hier soir, Olivier Giroud, qui réalise un très bon début de saison avec l'AC Milan, a malheureusement dû sortir sur blessure assez tôt dans la rencontre.

À la 26e minute, l'ancien joueur d'Arsenal a dû céder sa place à Marcus Thuram, buteur par la suite, suite à un choc. "Je fais un mauvais mouvement, explique Olivier Giroud. J'ai essayé de continuer le match, mais sur les changements de direction, c'était trop difficile." Un coup dur pour le meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe de France, qui s'est tout de même montré assez rassurant sur son état de santé après la rencontre.

Olivier Giroud rassure tout le monde

Après la rencontre et sa sortie sur blessure face à l'Irlande, Olivier Giroud a tenu à rassurer les supporters français. "Je pense que ce n'est pas trop grave, je vais faire des examens mais déjà, je boite beaucoup moins. [...] La (situation) clinique au moment où je vous parle est très rassurante." Une bonne nouvelle pour les Bleus, mais aussi et surtout pour l'AC Milan, qui va enchaîner un derby face à l'Inter Milan et son entrée en Ligue des Champions contre Newcastle, au retour de la trêve internationale.

Olivier Giroud va tenter de revenir au meilleur de sa forme dans les prochaines semaines, alors que l'Euro 2024 approche à grands pas, et que la concurrence s'intensifie en attaque, d'autant plus si Randal Kolo Muani réussit son adaptation au Paris Saint-Germain.