OL - ASSE : Rudi Garcia refuse de se faire endormir par Puel

Publié le 06 novembre 2020 à 21:30

L’ OL est certes invaincu lors de ses 6 derniers matchs, mais Rudi Garcia reste vigilant à l'approche du derby Lyon-ASSE. Il refuse de se laisser endormir par les propos élogieux de son homologue Claude Puel, lequel dépeint un tableau trop beau de l'équipe lyonnaise.

OL : Rudi Garcia redoute un piège de l'ASSE

Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL a évoqué le derby de dimanche qui opposera son équipe au rival l' ASSE. Il se réjouit de la disponibilité de presque tous ses joueurs. En effet, en dehors de Marcelo Guedes qui est suspendu, Rudi Garcia a tout son monde au complet. « Tout l’effectif est là. On espère que Mattia De Sciglio pourra être dans le groupe », a confié le coach de l’Olympique Lyonnais. Après 2 victoires consécutives et un match nul, Lyon devrait pouvoir surfer sur sa bonne dynamique pour s’imposer contre son rival stéphanois battu lors de ses 5 derniers matchs.

Mais pour Rudi Garcia, ce serait se tromper en pensant ainsi. « C’est dangereux, car tout le monde pense qu’on a déjà gagné. C’est le grand danger, de ne pas jouer, car on écoute trop ce qu’il se dit », a-t-il mis en garde. « On ne continuera sur cette dynamique que si on joue à 100% dans tous les domaines. Il ne faut pas se dire que c’est gagné d’avance », a recommandé le patron de l'équipe Lyonnaise alors que Claude Puel s'était pratiquement montré pessimiste pour ce derby OL-ASSE.

Mauvais coup de Puel, Rudi Garcia s'y prépare

L'ancien coach marseillais s’est également prononcé sur l’ASSE. Il a rappelé que « les Verts avaient bien débuté la saison et vont moins bien », mais l'équipe reste « un adversaire particulier ». Coach Garcia se méfie de son homologue Stéphanois. « Claude Puel n’est jamais meilleur que dans la difficulté. Vous pouvez compter sur lui pour motiver ses troupes », a-t-il prévenu. Interrogé sur le huis clos, il a noté que « ce n’est pas le même football », car « rien ne remplacera les supporters dans les stades ».













Par ALEXIS