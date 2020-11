OL Mercato : Révélation de De Sciglio sur Lyon et le PSG

Publié le 05 novembre 2020 à 13:30

Mattia De Sciglio a été prêté à l'OL en toute fin du mercato d’été dernier. Il n’est cependant pas titulaire au sein de l’équipe de Rudi Garcia. Malgré cela, le défenseur ne remet pas en cause son choix.

OL : Mattia De Sciglio ne regrette pas son choix

Mattia De Sciglio ne regrette pas son arrivée à l’OL, à quelques heures de la fermeture du marché des transferts de l’été 2020. Il est en effet prêté par la Juventus, avec une option d’achat. « Je sentais qu'ils me voulaient vraiment et je voulais vivre une expérience à l'étranger », a justifié l’arrière latéral droit, dans la Gazzetta dello Sport. Dans ses confidences au média transalpin, il rappelle que Rudi Garcia « le connaît » depuis la Série A où le coach de l’Olympique Lyonnais a dirigé l’AS Rome entre 2013 et 2016. « Il sait que je peux aussi jouer à gauche », a précisé l’international italien, tout en soulignant que « l’OL est un club important ». Mattia De Sciglio est lié à la Juve jusqu’en juin 2022. Il a joué 17 minutes contre le RC Strasbourg et 9 minutes face à l’AS Monaco, soit 26 minutes cumulées, en un mois passé à Lyon. Il n’était pas dans le groupe contre le LOSC (1-1). Son arrivée à l'OL a pourtant eu l’aval de Rudi Garcia comme il l’a indiqué. En effet, le défenseur de 28 ans est barré par la concurrence de Léo Dubois à droite.

Mattia De Sciglio a failli signer au PSG

Mattia De Sciglioest passé tout près d'un transfert au PSG l'été dernier. Il était annoncé comme le successeur de Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund. Finalement, la Vieille Dame et le club de la capitale n'avaient pas trouvé d'accord. « J’étais proche du Paris Saint-Germain, mais l’accord avec la Juventus est tombé à l’eau. On en a discuté, mais l’opération n’a pas été faite, car les deux clubs n’ont pas trouvé d’accord. Au final, je suis arrivé à l’OL », a confié le néo-Lyonnais à Téléfoot.













Par ALEXIS