OM : Morgan Sanson charge les détracteurs et soutient AVB

Publié le 07 novembre 2020 à 10:00

Auteur de l’unique but de la rencontre entre le RC Strasbourg et l’ OM (0-1), vendredi soir en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, Morgan Sanson a taclé les détracteurs de l’Olympique de Marseille avant de porter un jugement favorable sur André Villas-Boas.

En Ligue des champions, l’ OM est dernier du groupe C avec 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué contre 7 buts encaissés. De quoi provoquer la colère des supporters qui ne s’attendaient pas à une telle catastrophe pour le grand retour de leur club en Ligue des champions. Les critiques sévères contre André Villas-Boas et ses joueurs sont donc diverses et variées. Des critiques jugées d’abord « normales » par Morgan Sanson lors de son interrogation par les journalistes après la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du RC Strasbourg. Selon l’ancien Montpelliérain, c’est surtout « l'état d'esprit » des joueurs pendant les matchs de Ligue des champions « qui est critiquable ».

En revanche, Morgan Sanson ne comprend pas les critiques contre l’ OM en Ligue 1. L’ex-Manceau rappelle qu'en championnat, l'OM a « un bilan très positif au niveau comptable ». Pourtant, le club phocéen est également critiqué sur ses performances en championnat. Pour le natif de Saint-Doulchard, les observateurs semblent insatisfaits. « Si on avait 9 points et qu'on jouait comme des dieux, on nous dirait "Vous jouez bien, mais vous n'avez que 9 points », s’est-il agacé avant de conclure : « Donc c'est toujours pareil. »

Sanson salue le discours de Villas-Boas pendant la réunion

Face au flot de critiques contre l’ OM après la défaite à Porto (0-3) en Ligue des champions, André Villas-Boas a convoqué ses joueurs pour une mise au point tendue. Au cours de cette réunion, le technicien portugais a craché ses quatre vérités à ses joueurs et n’a pas hésité à évoquer les gros salaires. Interrogé sur cette intervention, Morgan Sanson estime que « le coach a très bien parlé » et que « la réunion a été bénéfique ». Selon le milieu, cette réunion a fait du bien à tous les joueurs, car le coach « a employé des mots forts, qui sont restés marqués » dans leur tête.













