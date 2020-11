Paris SG-Rennes : Julien Stéphan ne trouve pas le PSG ordinaire

Publié le 07 novembre 2020 à 09:00

Ce samedi, sur le coup de 21h, le match Paris SG-Rennes sera affiché sur nos écrans. Pour cette rencontre, le coach du Stade rennais, Julien Stéphan, était en conférence de presse, l’occasion pour lui de nuancer la qualification du jour d’un Paris Saint-Germain ordinaire sans ces stars.

Paris SG-Rennes : Julien Stéphan garde à l'esprit un PSG difficile

Le PSG sort d’un succès 2-1 face au RB Leipzig en Ligue des champions. À l’inverse, le Stade rennais a subi une lourde et injuste défaite 3-0 face à Chelsea dans la même compétition du fait de mauvaises décisions de l'arbitre. Mais à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, le match Paris SG-Rennes va faire table rase des émotions de chaque équipe. Le PSG avance tout de même dans cette rencontre avec un handicap du fait des absences de ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé, rendant sur ce coup l’équipe de la capitale un peu ordinaire. Cet avis rependu à quelques heures de la rencontre n’est pas partagé par l’entraîneur de Rennes.

Sans Mbappé et Neymar, mais avec Di Maria, Sarabia, Kaen

Julien Stéphan a confié en conférence de presse, comme relayé par L’Équipe, à propos de l’affiche Paris SG-Rennes : « Je ne suis pas certain que le Paris SG et ordinaire sonnent bien ensemble. Ça reste une équipe très forte qui peut encore aligner Kean, Sarabia ou Di Maria. » Poursuivant, le coach du Stade rennais a reconnu qu’il y avait tout de même quelque chose de différent, mais sans réel impact sur le niveau du PSG. « Après, bien sûr que Neymar et (Kylian) Mbappé sont deux joueurs phénoménaux capables de changer le cours d'un match à la moindre occasion ou seconde qui passe sur le terrain, donc ce sera une équipe qui jouera différemment.»

Le Stade rennais se concentre sur lui-même

Le coach du Stade rennais veut surtout rester concentré sur son équipe et sur ce qu’elle peut faire sur le terrain lors de ce Paris SG-Rennes. Le SRFC l’a fait à Chelsea et sans les faits de jeu, il aurait pu obtenir un résultat surprenant pour sa première participation à la Ligue des champions.













Par Gary SLM