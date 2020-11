Stade Rennais : L'incroyable statistique du SRFC à Chelsea

Publié le 03 novembre 2020 à 18:30

La première saison du Stade Rennais en Ligue des champions est historique à tous les points de vues et les Rouge et Noir comptent bien la faire graver dans les mémoires de leurs supporters en remportant une première victoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et à Chelsea, les Bretons se présentent avec une incroyable particularité.

Le Stade Rennais de la jeunesse à Chelsea

Le centre de formation du Stade Rennais est l'un des plus performants de France et ce, depuis plusieurs années maintenant. Tous les ans des joueurs sortent des équipes de jeunes du club breton pour rejoindre l'équipe première, puis pour continuer leur carrière en Europe. Le dernier exemple en date est celui d'Ousmane Dembélé, qui a quitté le Stade Rennais pour le Borussia Dortmund avant de rejoindre le FC Barcelone et d'être sacré champion du monde avec l'équipe de France en 2018. Eduardo Camavinga, le dernier né des prodiges du SRFC, suit une voix encore plus fantastique que son prédécesseur barcelonais. Mais, malheureusement pour lui, le néo-international ne sera pas du voyage rennais à Londres pour y affronter Chelsea. Il manquera ainsi sa deuxième rencontre de C1 consécutive. Néanmoins, le Stade Rennais a d'autres jeunes sur qui compter.

Un groupe très jeune à Londres

Hormis Eduardo Camavinga et Brandon Soppy, tous les deux indisponibles pour Londres, Julien Stéphan a une armada de jeunes joueurs sur qui compter à Chelsea. Le groupe des vingt Rouge et Noir pour cette rencontre de Ligue des champions est composé de huit joueurs de moins de 20 ans, né entre 2000 et 2004. Y figurent le gardien Pepe Bonnet, Yann Gboho, Georginio Rutter, Lorenz Assigon, Warmed Omari, Adrien Truffert Lesley Ugochukwu et Jérémy Doku. De ces huit joueurs, seul le Belge Jérémy Doku n'est pas issu du centre de formation du Stade Rennais. En plus de ces sept joueurs de moins de 20 ans formés à Rennes, il faut ajouter James Léa-Siliki, Gerzino Nyamsi et Romain Salin, qui ont eu aussi connu la formation rennaise. Une belle preuve que le SRFC sait faire confiance à ses jeunes joueurs talentueux.













Par Matthieu