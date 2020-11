ASSE Mercato : Saliba a d'autres plans que Sainté en tête

Publié le 07 novembre 2020 à 10:30

L’ ASSE sollicite le retour de William Saliba à Saint-Étienne sous la forme d'un prêt. Le défenseur formé au club est en manque de temps de jeu à Arsenal où il a été transféré à l’été 2019. Mais le dossier se complique, selon les révélations d’ESPN.

ASSE : Saliba songe à un autre club en Premier League

L’ASSE espère le retour de William Saliba pour renforcer sa défense en grande difficulté dans cette première partie de la saison. L’équipe de Claude Puel a enregistré 5 défaites en 9 journées de championnat. Le transfert de Wesley Fofana et le départ de Loïc Perrin à la retraite ont laissé un vide difficile à combler dans la défense stéphanoise. Puisqu'il ne joue pas à Arsenal, William Saliba est courtisé par ses anciens dirigeants pour un prêt. Ce dossier est en réflexion à Arsenal où une décision devrait être prise au mercato hivernal. En attendant un possible retour de William Saliba à l’AS Saint-Étienne, la chaîne sportive américaine évoque une autre destination pour le jeune joueur. Ayant refusé de rejoindre un club de Championship (D2 anglaise), ce dernier espère trouver preneur en Premier League. Son idée étant de mieux s’aguerrir dans l’élite anglaise avant de retourner à Arsenal pour lutter une place de titulaire. Le défenseur central de 19 ans n’a toujours pas joué de match avec les Gunners. Mikel Arteta ne compte pas sur lui et l’a laissé à la disposition de l’entraineur de l’équipe réserve (U23).

William Saliba de retour 6 mois après son départ ?

William Saliba a été vendu par l’ASSE à Arsenal en juillet 2019 contre un gros chèque de 30 M€ bonus compris. Cependant, il avait été prêté pour une saison à son club formateur dans la foulée de son transfert. Ainsi, le très prometteur joueur, révélé en 2018-2019, avait fait une deuxième saison en Ligue 1 avec les Verts. À l’issue de son prêt, il a rejoint le club londonien en juillet 2020, mais depuis, il n'a plus foulé de pelouse avec une équipe de haut niveau. Son retour à AS Saint-Étienne en janvier 2021 reste toujours probable en cas d'absence d'intérêt des clubs de Premier League. Arsenal souhaite le voir rester en Angleterre pour une rapide progression. Le joueur semble souscrire à cette option à condition de rejoindre une équipe de Premier League.













