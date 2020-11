LOSC : Défaite à Brest, Christophe Galtier en première ligne

Publié le 08 novembre 2020 à 21:06

Le LOSC a été battu à Brest (2-3), ce dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1. Christophe Galtier a assumé l’entière responsabilité de cette défaite.

Le LOSC surpris sur la pelouse du Stade brestois

Le LOSC n’est plus invincible. Après 12 matchs d’affilée sans la moindre défaire depuis le début de la saison, dont 3 en Ligue Europa et 9 en championnat, Lille OSC est tombé de haut ce dimanche sur la pelouse du Stade Brestois. Les Dogues ont même été menés 3 buts à 0 (doublé de Ronael Pierre-Gabriel 15’ et 19 et 1 but d’Irving Cardona 42’) avant de réduire l’écart grâce à Burak Yilmaz (penalty 45+3 et 1 but 57’). Une défaite des Lillois d’autant surprenante qu’ils étaient encore auréolés de leur brillante victoire à Milan (3-0) en Ligue Europa et qu’ils étaient considérés comme les grands favoris face à des Finistériens qui restaient sur trois défaites de rang en championnat.

Christophe Galtier fait son mea-culpa

Mais s’il s’est dit déçu par la défaite du LOSC, Christophe Galtier a tout de même salué une victoire méritée de la part des Bretons. « C'est évidemment une grosse déception. Brest mérite sa victoire », a reconnu l’entraîneur des Dogues dans des propos relayés par L’Équipe après la rencontre. Le coach lillois a ensuite sorti les raisons de la défaite en déclarant : « La 2e mi-temps a été différente, on a mis beaucoup plus de rythme et d'intensité. » Enfin, l’ancien patron du banc de l’ASSE a estimé qu’il était l’unique responsable de la défaite de Lille OSC. « Quand il y a un tel contraste entre la 1re et la 2e période, il n'y a qu'un responsable, c'est moi, c'est mon choix du 11 de départ qui n'a pas fonctionné du tout », a-t-il expliqué. Sur le plan comptable, le LOSC reste 2e de Ligue 1 derrière le PSG, vainqueur du Stade rennais (3-0).













Par JOËL