OL : Grosse inquiétude pour Aouar et Guimaraes après l'ASSE

Publié le 09 novembre 2020 à 07:30

L’OL a remporté le 121e derby de l’histoire contre l’ASSE dimanche (2-1). Houssem Aouar et Bruno Guimaraes ont notamment quitté leurs coéquipiers sur blessure. Rudi Garcia a donné de leurs nouvelles.

Des nouvelles de Guimaraes et Aouar blessés contre l’ASSE

Accroché par le LOSC lors de la dernière journée (1-1), l’Olympique lyonnais s’est imposé contre l’ASSE dimanche. Remplaçant au coup d’envoi, Tino Kadewere a offert la victoire à Lyon (2-1) en deuxième période. Toutefois, la soirée lyonnaise a été entachée par les sorties sur blessure d’Houssem Aouar et Bruno Guimaraes. Rudi Garcia a fait le point sur ses deux milieux de terrain après la rencontre. « Pour Houssem on ne sait pas trop la gravité de sa blessure, Bruno a pris un bon coup sur une cheville, j’espère qu’ils reviendront tous en bonne santé », a indiqué le coach de l’OL cité par Foot Mercato.

Vers de longues absences pour les nouveaux blessés ?

Ces blessures d’Houssem Aouar et Bruno Guimaraes surviennent avant la trêve internationale. Respectivement convoqués avec les Bleus et la Seleçao du Brésil, les deux milieux pourraient manquer les rendez-vous de leurs équipes nationales. Chose que redoute Rudi Garcia. « C’est un peu une surprise de savoir que Houssem s’est fait mal. J’espère que ce n’est pas trop grave et qu’il pourra aller avec l’équipe de France A », a déclaré l’entraîneur lyonnais. Pour rappel, Houssem Aouar avait été appelé en sélection pour compenser le forfait de Nabil Fékir (blessé). Bruno Guimaraes avait été sélectionné pour remplacer Casemiro. Le milieu du Real a été testé positif à la Covid-19.













Par Ange A.