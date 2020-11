OL : Excellente nouvelle pour Bruno Guimaraes avant l'ASSE

Publié le 08 novembre 2020 à 01:00

Une excellente nouvelle arrive du Brésil pour Bruno Guimaraes avant la réception de l’ASSE dimanche. Le milieu de terrain de l’OL est retenu pour la prochaine trêve internationale avec la Seleçao.

Bruno Guimaraes sélectionné avec le Brésil

Voilà qui devrait déstresser Bruno Guimaraes avant le derby contre l’ASSE. Dimanche, l’Olympique lyonnais reçoit l’AS Saint-Étienne lors de la 10e journée de Ligue 1. Avant ce choc, le milieu lyonnais a reçu un coup de boost supplémentaire. Le milieu de 22 ans est en effet sélectionné avec la Seleçao pour la prochaine trêve internationale. Le joueur de l’OL remplace Casemiro dans le groupe de Tite. Le milieu du Real Madrid est atteint de la Covid-19 et ne pourra pas honorer à sa convocation. En sélection, il va retrouver son coéquipier lyonnais Lucas Paqueta. Les Auriverde seront opposés au Venezuela et à l’Uruguay (les 13 et 17 novembre). Ces matchs comptent pour les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar.

Enfin le baptême de feu pour Guimaraes ?

Habitué de la sélection olympique dont il est le capitaine, Bruno Guimaraes n’avait pas effectué sa première apparition avec les A en octobre. Le milieu de l’OL était resté sur le banc lors des rencontres contre le Pérou et la Bolivie. En l’absence d’un cadre comme Casemiro, le poulain de Rudi Garcia a de grandes chances de signer sa première avec son pays. Outre Guimaraes et Paqueta, les Parisiens Neymar Jr et Marquinhos sont les autres pensionnaires de Ligue 1 convoqués par Tite. À noter également la présence de Thiago Silva, l’ancien capitaine du PSG, dans le groupe de la Seleçao.













Par Ange A.