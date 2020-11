RC Lens : Franck Haise satisfait du match nul contre Reims

Publié le 09 novembre 2020 à 09:45

Le RC Lens a été accroché par le Stade de Reims (4-4), dimanche, en Ligue 1, Franck Haise se satisfait du résultat de son équipe qui était menée (4-2) à une minute de la fin du match.

RC Lens : Franck Haise, « on a mérité ce nul »

Le RC Lens s’en est sorti avec le point du match nul contre le Stade de Reims, grâce à sa réaction en toute fin de match. Menés (4-2) au stade Bollaert-Delelis, les Lensois ont réussi à établir la parité en inscrivant deux buts en l’espace d’une minute (4-3, 90') et (4-4, 90'+1). Dans ses propos d’après-match, Franck Haise a aimé l’état d’esprit de son équipe. « Le scénario était fou. [...] On a changé de joueurs, de systèmes et je pense qu’on a mérité ce nul », a-t-il exprimé en conférence de presse.

Le Racing Club de Lens menait le Stade de Reims (1-0) à la pause, avant de baisser de rythme en seconde période. Selon l’entraineur des Sang et Or, cela s’explique par le manque de concentration et non par les effets de la Covid-19 sur les joueurs qui avaient été positifs et manqué deux semaines de compétitions. « Je trouve qu’au regard de ce qu’on a vécu ces dernières semaines, ce n’est pas l’aspect athlétique qui nous a empêchés de gagner. C’est plutôt la concentration… », a-t-il expliqué. Après avoir précisé : « J’ai fait des choix sur des joueurs qui pour la plupart n’ont pas été touchés par la Covid-19, sauf sur des postes où il y avait moins de choix. »

Le Racing Club chute au classement

Sur l’ensemble du prolifique match, Franck Haise est formel au sujet « des trous d'air » lensois. Il estime qu’il y a peut-être eu « une petite part de physique » chez ses joueurs, mais « surtout beaucoup de concentration ». Bien qu'ayant arraché le point du nul, le RC Lens perd un rang au classement et est désormais 11e de Ligue 1. Toutefois, le club promu a deux matchs en moins, respectivement contre le FC Nantes et l’OM.













Par ALEXIS