OL : Aulas s'enflamme après le derby gagné contre l’ASSE

Publié le 09 novembre 2020 à 12:30

L'OL a renversé l’ASSE (2-1) lors du derby disputé à huis clos à Lyon, dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1. Jean-Michel Aulas se réjouit pour cette victoire précieuse qui permet à son club de se rapprocher du podium.

OL : Jean-Michel Aulas félicite « tout le groupe »

Le derby tant attendu entre l'OL et l’ASSE a tenu toutes ses promesses, au Groupama Stadium. Le match entre ennemis a été d’un bon niveau et moins électrique que les précédents. Menée (1-0), à la suite d'un tir de Denis Bouanga détourné dans ses buts par Anthony Lopes, l’équipe de Rudi Garcia a bien réagi en deuxième période. En effet, Tino Kadewere a renversé l’AS Saint-Étienne en sortant du banc de touche à la 57e minute. Ayant remplacé un Moussa Dembélé transparent (57'), l'attaquant de 24 ans a égalisé (1-1, 65') avant de donner la victoire à l’Olympique Lyonnais (2-1, 74'). Aux anges après le doublé de l’attaquant zimbabwéen, Jean-Michel Aulas s’est lâché sur son compte Twitter. « Beau résultat, bravo à tout le groupe, très bon coaching de l'entraîneur (Rudi Garcia), belle dynamique du haut niveau inspirée par Juninho. Merci et bravo ! Allez l'OL », s'est-il ainsi enflammé.

L'Olympique Lyonnais à un point du podium

Grâce à son succès sur son grand rival, le club rhodanien est remonté au classement à la 5e place, à un petit point du podium occupé dans l'ordre par le PSG, le LOSC et le Stade Rennais. Pour mémoire, l'OL avait fini à la 7e place de Ligue 1 la saison dernière interrompue à cause de la Covid-19. Par conséquent, les Gones ne sont pas qualifiés pour l'Europe et ne jouent que la Ligue 1 cette année. Leur objectif ? Retrouver la Ligue des champions à l'issue de l'exercice 2020-2021, après avoir disputé la demi-finale de la compétition, en août 2020, lors du tournoi final disputé au Portugal.













Par ALEXIS