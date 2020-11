FC Nantes : Nouvelles informations dans l'affaire Sala

Publié le 09 novembre 2020 à 17:30

Le FC Nantes ne sera pas fixé avant avril 2021 sur le dénouement de l’affaire Emiliano Sala, qui l’oppose à Cardiff City depuis la mort du joueur en janvier 2019.

FC Nantes : L’affaire Sala n'est pas au programme des audiences du TAS

Le FC Nantes doit encore patienter pour connaitre le verdict du litige lié au transfert de son ancien attaquant Emiliano Sala. Et pour cause, l’affaire liée au transfert du joueur, mort dans l’accident de l’avion qui le transportait à Cardiff City, n’est pas au programme des audiences prévues jusqu'au 12 mars prochain par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). « Aucune date d'audience n'a été fixée pour l'instant », a confirmé Katy Hogg, chargée de communication de l'institution lausannoise, à L’Équipe. Selon la responsable au TAS, « la procédure écrite n'étant toujours pas terminée, il est peu probable qu'une audience puisse être fixée avant avril 2021 ». En d’autres termes, le litige entre le FC Nantes Cardiff City ne sera pas tranché avant avril 2021. Le transfert de l'Italo-Argentin avait été conclu à 17 millions d'euros, mais les dirigeants des Bluebirds refusent de verser l'indemnité de transfert aux Canaris, remettant ainsi en cause la transaction.

Bientôt deux ans qu'Emiliano Sala est mort tragiquement

Pour mémoire, Emiliano Sala a disparu dans le crash de son avion le 21 janvier 2019. Il avait embarqué à Nantes à bord d’un avion pour touristes, afin de rallier le Pays de Galles et le nouveau club, Cardiff City, où il avait été transféré du FC Nantes quelques jours plus tôt. Le Piper-PA Malibu s’est abimé au-dessus de la Manche dans la nuit et le buteur des Canaris a péri dans l’océan avec le pilote David Ibbotson. Le corps du premier avait été repêché quelques jours plus tard et rendu à sa famille. Après avoir reçu les hommages du monde entier, Emiliano Sala a été inhumé en Argentine, précisément à Presso dans sa ville natale, le 16 février 2019.













Par ALEXIS