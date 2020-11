OM : L’Équipe violemment taclé pour un choix polémique

Publié le 09 novembre 2020 à 17:15

Selon un classement du quotidien sportif L’Équipe, Jordan Amavi, latéral gauche de l'OM, est le meilleur joueur de Ligue 1 après les dix premières journées. Les internautes n’ont pas pris de gants pour dézinguer le quotidien sportif et le défenseur de l’Olympique de Marseille.

La fin de la 10e journée de Ligue 1 débouche sur la trêve internationale de novembre. Le quotidien sportif a donc trouvé le temps de faire le classement des meilleurs joueurs du championnat à l’issue de ces dix premières journées. Selon nos confrères, Jordan Amavi, joueur de l'OM, est en tête du classement avec 6,33/10, devant les Lillois Jonathan Bamba (6,20) et Renato Sanches (6,14). À noter que Neymar et Kylian Mbappé (PSG) n’ont pas été pris en compte dans ce classement pour avoir disputé très peu de matchs. Pour les gardiens, Steve Mandanda, dernier rempart de l'OM, a été classé meilleur gardien devant Keylor Navas du PSG. Mais c’est surtout le classement de Jordan Amavi qui révolté les internautes.

Le Marseillais et le quotidien sportif sévèrement critiqués

Les internautes n'apprécient pas du tout de voir le latéral gauche de l'OM figurer en tête du classement des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Selon le compte Twitter Martinduffer : « C'est beau. Ça décrédibilise pas du tout les notes. Cette débilité sans nom. » Pour sa part, le compte Twitter Rejome94 a posté : « Cela montre à quel point l'OM va mal en ce moment. Mise à part sa volonté, je ne lui trouve aucune qualité. Il ne sait pas défendre et n'apporte rien offensivement étant donné qu'il ne sait pas centrer. Un bon joueur moyen de L1 en quelque sorte. » Enfin, lemezois34 a écrit : « La hype Amavi va falloir me l'expliquer. Il coûte un but par match, rien que pour ça il devrait être à 2. »













Par JOËL