OL : Garcia défend Moussa Dembélé transparent face à l’ASSE

Publié le 09 novembre 2020 à 15:00

Moussa Dembélé a encore été transparent, lors du derby qui a opposé l'OL et l’ASSE (2-1), dimanche. Quant à son remplaçant, Tino Kadewere, il a marqué des points grâce à son doublé en dix minutes. Malgré son inefficacité, l’attaquant français est défendu par Rudi Garcia.

Moussa Dembélé soutenu par le coach de l'OL

Meilleur buteur de l'OL la saison dernière, Moussa Dembélé est en grande difficulté cet exercice 2020-2021. En dix matchs disputés, il n’a pas marqué le moindre but et n’a délivré aucune passe décisive. Dimanche, lors de l'important derby contre l’ASSE, l’avant-centre n’a pas été décisif. Toutefois, il a été auteur de deux actions de but jugées hors-jeu. Sorti au profit de Tino Kadewere, Moussa Dembélé est défendu par Rudi Garcia. « Moussa aurait pu être l’homme du match », a fait remarquer l’entraineur de l’Olympique Lyonnais, en faisant allusion aux deux hors-jeu sifflés par François Letexier. « J’ai regardé, il n’y a pas grand-chose à dire sur son premier but. Il est hors-jeu. Sur le deuxième, j’ai aussi regardé et je préfère ne rien dire », a commenté le technicien de l'OL en conférence de presse. Évidemment, Rudi Garcia n’a pas du tout l’intention de lâcher l'avant-centre formé au PSG. « Ce n’est pas important qui marque. L’important c’est que l’équipe gagne et que tout le monde se sacrifie pour l’équipe », a-t-il expliqué. Lors de ses dix apparitions en championnat cette saison, Moussa Dembélé a été titulaire cinq fois et remplaçant autant de fois.

L'attaquant de Lyon perturbé par la fin du mercato agité ?

Courtisé par plusieurs clubs lors du mercato de l'été dernier, le natif de Pontoise est finalement resté à l'OL. Vu son manque de réussite en ce début de saison, il semble affecté par la fin du mercato agité le concernant. Rappelons que Moussa Dembélé a été proche d'un transfert à Manchester United. Son contrat avec le club rhodanien est valide jusqu'en juin 2023 et son tarif est estimé à 40 M€ par Transfermarkt. Il est dans sa troisième saison consécutive entre Rhône et Saône où il a débarqué fin août 2018, en provenance du Celtic Glasgow (Écosse).













Par ALEXIS