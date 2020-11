PSG : Blessure, le verdict est connu pour Thilo Kehrer

Publié le 09 novembre 2020 à 23:35

Sorti sur blessure lors du choc entre le PSG et le Stade rennais FC (3-0) samedi, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, Thilo Kehrer mettra un certain temps avant de retrouver la compétition.

Thilo Kehrer victime d’une pubalgie

Thilo Kehrer n’est pas arrivé au bout du match entre le PSG et le Stade rennais FC (3-0). Le latéral allemand a été remplacé à cause d’une blessure au pubis. Comme s’il avait pressenti la gravité de la blessure de son joueur, Thomas Tuchel avait clairement exprimé son inquiétude. « Pour Thilo, c'est la même blessure au pubis. Cela veut dire que c'est grave », avait déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse d’après match. Une inquiétude justifiée le lendemain dimanche par un communiqué du Paris Saint-Germain. « Thilo Kehrer souffre des adducteurs dans le cadre d’une pubalgie. L’indisponibilité sera discutée selon le traitement retenu », annonçait le message du club de la capitale.

PSG : le défenseur allemand absent longue durée

Thilo Kehrer devra passer en salle d’opération. Selon les informations de L’Équipe, cette opération éloignerait le joueur des pelouses pendant plusieurs mois. Cependant, l’information la plus précise vient de Goal. D’après ce média, un proche de l’international allemand, joint ce lundi, aurait confié qu’il sera absent « au moins 2 à 3 mois ». Ainsi, les blessures s’enchaînèrent au PSG depuis le début de la saison. En plus de Neymar et Kylian Mbappé, c’est désormais le latéral allemand qui devra arpenter les salles de l’infirmerie du Paris Saint-Germain pour ne citer que les plus récents blessés… De quoi aggraver l’inquiétude de Thomas Tuchel qui ne cesse de se plaindre d’avoir un effectif constamment diminué par les blessures. Une situation qui pourrait jouer un bien vilain tour au PSG en Ligue des champions. En ce qui concerne le championnat, le Paris Saint-Germain continue d'être un ogre malgré ces nombreuses défections pour cause de blessure...













Par JOËL