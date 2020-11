ASSE : Un indésirable de Puel donne des regrets aux Verts

Publié le 09 novembre 2020 à 20:15

Arrivé avec une nouvelle philosophie de jeu sur le banc de l’ ASSE, Claude Puel a vite fait de ranger plusieurs joueurs dans la case des indésirables. Robert Beric a été une des victimes de la nomination du technicien de 59 ans sur le banc stéphanois.

ASSE : Puel ne voulait pas, Robert Beric brille à Chicago

Robert Beric a un temps été le buteur tant recherché par l’ ASSE. Son étoile chez les Verts a toutefois été éteinte par les Lyonnais lors d’un derby. Le buteur slovène avait été gravement blessé par Jordan Ferri, ce qui a complètement inversé le cours de l’histoire de sa carrière à l’ AS Saint-Étienne. Plus vraiment revenu à son niveau à cause d’une blessure qui a mis du temps à guérir, il sera éjecté des plans de l’équipe par Claude Puel. Direction la MLS où il s’est engagé avec Chicago Fire. Sous les couleurs du club américain, l’ancien indésirable de l’ ASSE fait la démonstration de son efficacité devant le but.

L' AS Saint-Étienne aurait-elle perdu avec Robert Beric ?

Robert Beric est à 12 buts en 23 matchs disputés toutes compétitions confondues avec Chicago Fire. Dans la nuit de dimanche à lundi, son équipe recevait New York dans le cadre des Play-offs de fin d'année. Cette rencontre s’est soldée par le score 3-4 au grand malheur de Chicago. Malgré cette défaite, l’ancien joueur de l’ ASSE a brillé avec un but marqué de la tête. Au lendemain de la défaite des Verts face à leur plus grand rival l’OL, on se souvient forcément de son but inscrit lors du succès (1-0) de Sainté face aux Gones, de quoi donner quelques regrets aux fans qui restent attachés au slovène.













Par Gary SLM