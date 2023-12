Les relations entre Stéphane Ruffier et l'AS Saint-Etienne sont toujours tendues, deux ans après le départ de l'ancien gardien de but des Verts.

ASSE : Stéphane Ruffier tire à boulet rouge sur ses anciens dirigeants

Les derniers jours de Stéphane Ruffier ne se sont pas bien passés à l'AS Saint-Etienne. L'ancien gardien de but n'a pas quitté le club sur de bons termes. Alors qu'il a été licencié en janvier 2021, il n'a pas hésité à attaquer ses anciens employeurs devant les tribunaux. Ruffier a décidé de poursuivre le club du Forez pour « harcèlement moral ». L'homme aujourd'hui âgé de 37 ans réclame en tout 7 millions d'euros aux dirigeants de l'ASSE. Alors que le verdict est attendu au début de l'année 2024, Stéphane Ruffier fait une sortie fracassante dans une interview accordée à So Foot. Il exige que « les dégâts soient réparés, que justice soit faite ». L'ex international français révèle avoir « vécu un an de harcèlement de la part d’un homme qui a monté une entreprise de démolition » contre sa personne, parlant de Claude Puel.

Stéphane Ruffier n'épargne pas Bernard Caïazzo

L'ancien Stéphanois pointe directement du doigt Bernard Caïazzo qui serait à la base d'une attaque personnelle dont il a été victime. Dans ses déclarations, Stéphane Ruffier révèle que Bernard Caïazzo a demandé à des journalistes : « Quand est-ce que vous allez le détruire, lui ? », à travers un message qui est également tombé sur son agent. Il accuse le coprésident de l'AS Saint-Etienne de l'avoir fait « passer pour un moins que rien, un mec qui n’avait rien à faire dans un groupe et qui semait la terreur dans un vestiaire ». L'occasion était bonne pour Ruffier de rappeler avoir joué plus de 400 matchs de Ligue 1 sans avoir « eu de problème dans aucun groupe ». Ancien joueur de l'AS Monaco, Stéphane Ruffier a notamment passé dix ans dans le Forez.