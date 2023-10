Passé par Lyon de 2008 à 2011, un ancien entraîneur de l'OL reste optimiste pour le maintien des Gones en Ligue 1 cette saison.

OL : L'inquiétude grandit à l'Olympique Lyonnais

L'OL a beau essayé, rien ne fonctionne jusqu'à présent. Malgré un récent changement d'entraîneur, les Gones ne sont toujours pas parvenus à gagner un match en Ligue 1, et n'ont que trois petis points au compteur. 17e au classement, l'Olympique Lyonnais continue de s'enfoncer dans la zone de relégation, et une descente en Ligue 2 à l'issue de l'exercice devient une hypothèse plus que possible.

Plus inquiétant encore, l'OL a bénéficié d'un calendrier assez favorable sur les 8 premières journées de championnat. Hormis l'OGC Nice (0-0), et le PSG à domicile (4-1), les hommes de Fabio Grosso ont affronté des équipes censées être à leur portée. Après la trêve, le calendrier va se corser de manière considérable, car si les Lyonnais affronteront Clermont pour la reprise du championnat le 22 octobre prochain, il faudra ensuite aller à Marseille, puis enchaîner Rennes, Lille et Lens avec une réception de Metz entre-temps.

Pour Claude Puel, Lyon ne descendra pas en Ligue 2

Il connaît bien l'Olympique Lyonnais. Entraîneur du club de 2008 à 2011, Claude Puel n'a pas connu que des moments de joie, mais a déjà vécu une situation similaire à celle des Gones lorsqu'il était sur le banc de l'ASSE en 2021. Et selon lui, cet OL a les armes pour ne pas sombrer en deuxième division à l'issue de l'exercice.

"L’OL peut-il être relégué ? Non, il y a quand même un effectif qui a de la qualité. Lyon est un grand club, qui a une mauvaise passe, mais il y a des joueurs à disposition. Il y a aussi de nombreux joueurs importants qui sont blessés, et qui reviendront progressivement. Le mercato a aussi été effectué dans les derniers jours. Je pense que tout ceci va se mettre en place avec du temps. " Pas certain que ces déclarations seront suffisantes pour rassurer les supporters de l'OL.