ASSE Mercato : Gros suspense autour d'un dossier urgent

Publié le 10 novembre 2020 à 12:00

Ayant débuté sa septième saison consécutive à l'ASSE, Kévin Monnet-Paquet arrive en fin de contrat le 30 juin 2021. Mais à sept mois de cette échéance, le polyvalent joueur a sa petite idée sur son avenir.

ASSE : Monnet-Paquet « ne se prend pas la tête » sur son avenir

Longtemps blessé à l'ASSE, Kévin Monnet-Paquet a retrouvé le terrain cette saison. Cependant, il manque encore de rythme. Il ne joue que des bouts de match pour l’instant, mais il ne s’en plaint pas. Pour lui, c’est le passage obligé pour retrouver sa pleine forme. « Au niveau du genou, ça va. Je n’ai pas de douleur, mais au niveau de la caisse, du rythme, ce n’est pas top », a indiqué l’ailier ou latéral gauche, dans Le Dauphiné. « Maintenant, le plus dur, c’est de passer ce coup de boost, de faire des efforts pour que mon corps se réadapte. Je dois retrouver du rythme et de bonnes sensations », a-t-il expliqué. Sur la question de son futur, Kévin Monnet-Paquet a laissé entendre qu’il « ne se prend pas la tête et n’y pense pas ». Pourquoi adopte-t-il cette attitude ? « Je sais très bien comment ça marche. Si je commence à y penser, je vais louper des choses », a répondu celui qui est surnommé le couteau suisse pour sa polyvalence.

Kévin Monnet-Paquet, le grand blessé

Le joueur de 32 ans est arrivé à l'ASSE en 2014 en provenance du FC Lorient. Au fil des saisons, il a été adopté par le public stéphanois pour son engagement et état d’esprit irréprochable. En février 2019, Kévin Monnet-Paquet a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face au PSG, lors de la 25e journée de Ligue 1. Après huit mois d’absence, il avait fait une rechute le 12 octobre 2019 à l’entrainement. Du coup, il avait encore été opéré pour les lésions de son ligament croisé antérieur du même genou gauche. L'international rwandais avait ainsi manqué toute la saison 2019-2020. Lors de ce nouvel exercice, il a fait cinq apparitions en championnat en dix journées.













Par ALEXIS