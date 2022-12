ASSE : Un ancien chouchou de Saint-Etienne inquiet pour le club

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 11:45

Kévin Monnet-Paquet a livré son avis sur la situation de l’ ASSE. Il est naturellement triste et inquiet pour les Verts, menacés de descente.

Kévin Monnet-Paquet a passé sept saisons consécutives à l’ ASSE (2014-2021). Bien-aimé des supporters stéphanois, il a quitté le club ligérien à l’été 2021. Les Verts ont ensuite été relégués en Ligue 2 en mai 2022 et sont encore menacés de descente cette saison. Derniers du championnat, ils sont parmi les quatre clubs qui descendent en National à l’issue de la saison. Malgré le réel danger qui la menace, l’AS Saint-Etienne peut encore se sauver car il reste encore 23 matches pour atteindre la fin de l’exercice 2022-2023.

Toutefois, l' ASSE devra remettre le bleu de chauffe pour repartir au combat, lors de la deuxième partie de la saison. Un premier renfort, Gaëtan Charbonnier, a rejoint l’équipe de Laurent Batlles, vendredi, en attendant les autres recrues hivernales. La direction stéphanoise a en effet promis de renforcer le groupe de Batlles en janvier afin de pouvoir se maintenir en Ligue 2.

L' ASSE est réellement en danger selon Monnet-Paquet

Entre-temps, Kévin Monnet-Paquet s'inquiète de l'état de santé de son club de cœur. L'ancien ''couteau suisse'' de l' ASSE sent une réelle menace de relégation planer sur le club. « Sainté est tellement dans un mauvais cycle qu’on a l’impression que c’est pire d’année en année. C’est vraiment triste de voir Sainté dans cette situation. On a commencé avec trois points de pénalité […]. Quand tu commences mal, c’est très dur de remonter. Le fait que l’effectif ait connu un tel chamboulement, la mayonnaise n’a pas pris tout de suite, et à partir de là, tu rames, tu galères », a-t-il fait remarquer, dans une interview pour Evect.

Après avoir exprimé son inquiétude, KMP s’est montré un peu optimiste sur la fin de saison de l' ASSE. « Je pense qu’ils ont les moyens de remonter au classement. Il n’y a pas un gros écart non plus au classement. Le danger tout de même, c’est qu’il y a quatre descentes cette saison. Ce ne sera pas facile, mais il faut se relever et assurer l’essentiel en se sauvant. Si on y arrive, je pense que la saison prochaine ce sera beaucoup mieux. On pourra partir sur un nouveau cycle et réenclencher la machine. »