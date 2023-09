Libre après son aventure à Chypre, Kévin Monnet-Paquet est revenu à Saint-Etienne. Il a confié les raisons de sa présence à l’Etrat à Evect.

ASSE : Kévin Monnet-Paquet entretient sa forme à Saint-Etienne

Parti de l’ASSE à l’issue de la saison 2020-2021, Kévin Monnet-Paquet (35 ans) est de retour en France. Après deux saisons à l'Aris Limassol à Chypre où il a notamment été sacré champion la saison dernière, il a fait son retour dans l’Hexagone. Mieux, il est revenu sur les terrains du Centre sportif Robert Herbin. L’ailier gauche est présent à Saint-Etienne, mais pas pour rejouer sous le maillot des Verts. Il a été autorisé par les responsables du club à s’entretenir avec la réserve, selon ses explications dans le média spécialisé. « J’ai pu m’entretenir individuellement et après l’ASSE m’a permis de m’entretenir quelques semaines avec la réserve. Je me suis entraîné avec le groupe de Razik (Nedder), avec Laurent Huard. C’était bien », a-t-il confié.

Mercato : L'ancien ailier de l'ASSE est en attente d'un nouveau projet

Ces derniers jours, le nom de Kévin Monnet-Paquet est associé au Football Club Bourgoin-Jallieu, le club de sa ville natale et aussi où il a été formé entre 1995 et 2002. Va-t-il quitter le football professionnel pour le club amateur ? Pas sûr ! « J’ai eu un ou deux clubs à Chypre qui étaient intéressés, mais ça ne m’a pas trop tenté. En France, il y a eu un ou deux clubs en Ligue 2, mais ça ne s’est pas fait. Je suis en attente et on verra ce qui se passera », a répondu l’ancien attaquant de l’ASSE. Pour rappel, Kévin Monnet-Paquet a défendu les couleurs stéphanoises pendant 7 saisons consécutives (2014-2021). Il était adulé par les supporters des Verts qui avaient composé un chant à sa gloire à Geoffroy-Guichard. Il était également surnommé le couteau suisse, grâce à sa polyvalence.