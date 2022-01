ASSE Mercato : Retour à l'AS Saint-Étienne, un ex-Vert répond cash

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2022 à 03:15

Parti de l’ ASSE librement, Monnet-Paquet s’est engagé avec l'Aris Limassol. À la question d’un retour pour aider Sainté, il a répondu cash.

ASSE Mercato : Monnet-Paquet a marqué l’AS Saint-Étienne

Kevin Monnet-Paquet a marqué son passage à l’ ASSE entre 2014 et 2021, soit en sept saisons consécutives. Il a disputé 208 matchs (19 buts et 10 passes décisives). Le natif d'Isère était aimé des supporters stéphanois pour son état d’esprit et ses performances sous le maillot des Verts. Il avait même un chant à sa gloire dans le stade Geoffroy-Guichard. Libéré par l’AS Saint-Étienne à l’issue de son contrat en juin 2021, le polyvalent joueur (arrière cache, milieu gauche ou encore ailier gauche) a rejoint l'Aris Limassol dans le championnat chypriote.

Cette saison, il a pris part à 10 matchs avec la Light Brigade et a été titulaire 7 fois. Il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Aris Limassol est 2e au classement avec un point en moins sur le leader (AEK Larnaca). Comme quoi, l’ancien ‘’couteau suisse’’ de l’ ASSE joue le titre de champion avec son nouveau club.

« J’ai fait mon temps... pour ce mercato ça va être compliqué »

Interrogé par Evect sur un possible retour à Saint-Étienne cet hiver pour aider son club de coeur à se maintenir en Ligue 1, Kevin Monnet-Paquet n’a pas caché son regret de voir les Verts en difficulté, mais ne reviendra pas dans le Forez en janvier. Il a été catégorique : « J’ai fait mon temps (rires). Si je peux aider Sainté d’une façon ou d’une autre, je le ferai, mais je pense que pour ce mercato ça va être compliqué (rires) ».

Le joueur de 33 ans a évoqué le retour de son ancien coéquipier Bakary Sako à l' ASSE et s’en réjouit. « Baky’ (Sako) est revenu, il va pouvoir aider le club dans la mission maintien. Moi j’ai ma saison à finir avec l’Aris Limassol. […] Mais on va pousser les Verts jusqu’au bout pour qu’ils s’en sortent », a-t-il lâché.