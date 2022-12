ASSE Mercato : Monnet-Paquet justifie son départ raté au LOSC

Publié par Ange A. le 04 décembre 2022 à 00:45

Ancien attaquant de l’ ASSE, Kévin Monnet-Paquet est revenu sur son refus de rejoindre le LOSC. Un choix du cœur pour l’ancien stéphanois.

L’AS Saint-Étienne a enregistré d’importants départs lors des deux dernières fenêtres de transferts estivales. Des cadres en fin de contrat ont en effet quitter l’ ASSE. Cet été, le club ligérien a cédé certains comme Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Timothée Kolodziejczak ou encore Denis Bouanga. Seul le dernier cité n’était pas en fin de contrat chez les Verts. Le Gabonais est allé poursuivre sa carrière en MLS, du côté du LOS Angeles FC. Un an plus tôt, Saint-Étienne enregistrait le départ d’éléments comme Mathieu Débuchy ou encore Kevin Monnet-Paquet. Les deux hommes n’ont pas vu leurs contrats prolonger et ont quitté le Forez. S’agissant de l’ancien attaquant stéphanois, il s’est engagé avec les Chypriotes de l’Aris Limassol. Interrogé par 90 Football, il est revenu sur un choix fort de sa carrière.

ASSE Mercato : Monnet-Paquet et son refus de signer au LOSC

Dans sa sortie, l’ancien sociétaire de Saint-Étienne a dévoilé pourquoi il avait recalé le Lille OSC. Formé au RC Lens, grand rival du LOSC, l’attaquant aujourd’hui âgé de 34 ans ne se voyait pas arborer le maillot de l’ennemi. À défaut de rejoindre les Dogues, Kevin Monnet-Paquet a opté pour un transfert au FC Lorient. Il a défendu les couleurs des Merlus de 2010 à 2014, dont une saison en prêt, avant de poser ses valises à l’ ASSE.

« Je ne me voyais pas aller jouer là-bas. Avec tout le respect que je dois au LOSC, j’ai été formé à Lens, je me suis imprégné du club. Je ne me voyais pas jouer là-bas », a expliqué l’ancien attaquant des Verts. Lequel est loin de se relancer depuis son départ à Chypre. Il a encore été victime d’une rupture des ligaments croisés. Une blessure qui l’éloigne des terrains depuis le mois de mars. Son contrat avec la formation chypriote expire au terme de la saison.