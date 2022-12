ASSE : Vente de Saint-Etienne, l'avis fracassant d’un joueur

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 20:45

Mise en vente depuis plusieurs saisons maintenant, l’ ASSE n’a toujours pas trouvé preneur. Monnet-Paquet estime pourtant qu’il faut céder le club.

Ancien joueur de l’ ASSE (2014-2021), Kevin Monnet-Paquet continue de suivre l’actualité des Verts. Il est d’ailleurs très attaché à l’AS Saint-Etienne, son club de coeur. De ce fait, il n’est pas insensible à la situation des Verts, actuels lanternes rouges de Ligue 2. Il estime que les Stéphanois sont fragilisés par le traumatisme de la relégation et les trois points en moins en début de saison. Ils sont aussi victimes de la détermination de leurs adversaires à les affronter.

« La Ligue 2 est un championnat difficile, il y a beaucoup de bonnes équipes. Quand tu es attendu comme l' ASSE, il n’y a pas de match facile. On l’a vu quand ils ont joué à Pau, ils se sont fait rentrer dedans. Tu es Saint-Etienne, donc tous les matchs tu es attendu. Le club qui te reçoit joue son match de l’année. Mentalement, il faut être plus fort qu’ils ne le sont actuellement, même si je sais que ce n’est pas simple », a fait remarquer Kevin Monnet-Paquet, dans une interview avec Evect.

ASSE : Monnet-Paquet, « le salut de Saint-Étienne passera par la vente du club »

L’ancien ailier gauche de l’ ASSE, adulé par les supporters des Verts, s’est également penché sur le dossier de la vente du club. Il pense qu'il est nécessaire de le céder, comme le souhaitent justement les deux propriétaires : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

« C’est toujours pareil : cela dépend à qui tu vends le club et des nouvelles ambitions de l’acheteur. Déjà, est-ce que c’est possible de vendre le club dans cet état-là ? C’est ça le truc, c’est ça le problème. C’est possible de le vendre, mais tu ne le vendras pas beaucoup. On a vu mainte fois dans la presse que les présidents actuels voulaient vendre le club, donc je pense qu’ils essayent de trouver et je pense également que le salut de l' ASSE passera par là aussi », a laissé entendre KMP.